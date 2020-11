Klaus Iohannis, după reportajul recorder.ro privind demisia inginerului Ianculescu: Resping categoric orice numire în funcții publice a unor persoane care nu întrunesc condițiile legii și nu au experiență în domeniu

Totodată, președintele Iohannis afirmă că a discutat cu premierul Ludovic Orban „despre necesitatea accelerării procesului de audit în sfera administrației publice, ca demers absolut obligatoriu pentru reconstrucția României pe baze și valori solide”.„În acelaşi timp, i-am cerut premierului ca măsurile care se impun în urma acestui proces de audit să fie luate exclusiv pe criterii care țin de competență și respectarea legii”.Potrivit reportajului recorder.ro intitulat „Singur împotriva partidului. „Copile, nu te pune cu ei că te vor face praf!”, „Ovidiu Ianculescu este inginer și, la numai 36 de ani, a ajuns directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, o instituție cu peste 400 de angajați, care gestionează infrastructura de apă din șase județe”. Recorder.ro afirmă că acesta nu a fost niciodată membru al unui partid politic și „și-a câștigat funcția exclusiv pe baza pregătirii profesionale”.„La începutul acestui an, după ce conducerea Apelor Române a fost preluată de liberalul Ervin Molnar, Ianculescu s-a trezit cu trimișii acestuia în birou: i s-a pus în față o coală albă și i s-a cerut să-și dea demisia pentru că postul său era promis unui membru PNL. Ovidiu Ianculescu s-a consultat cu colegii mai bătrâni și cu un avocat, dar toți i-au spus același lucru: „Copile, astea sunt vremurile. Nu te pune cu partidul aflat la putere, că te vor face praf”. Așa că și-a dat demisia”, afirmă recorder.ro.Ervin Molnar (PNL) prezintă însă o situație ușor diferită: acesta firmă că fostul director ABA Mureș Cristian Bratanovici este de fapt nașul lui Ovidiu Ianculescu, pe care l-a numit fără concurs, în 2017, în funcția de inginer șef al SGA Mureș.Acesta mai spune că nașul Bratanovici, „numit de PSD director general adjunct la Apele Române”, este implicat într-un dosar de luare de mită iar în 2020 „dosarul penal a fost finalizat și trimis în judecată”.Mai multe pe pagina de Facebook a lui Ervin Molnar Alex Nedea, unul dintre autorii reportajului recorder.ro, a replicat la acuzațiile lui Ervin Molnar:„Mesajul pe care l-ați postat (...) ocolește destul de stângaci elefantul din încăpere, mutând discuția spre rudele lui Ovidiu Ianculescu și încercând să-l discrediteze. Este o manipulare facilă și pe alocuri ridicolă, așa că vă invităm, încă o dată, să discutăm despre fapte”.Răspunsul complet al ziaristului, pe pagina sa de Facebook Iată mai jos declarația de presă a președintelui Klaus Iohannis cu privire la numirile in functii publice:„Resping categoric orice demers de numire în funcții publice a unor persoane care nu întrunesc condițiile cerute de lege și nu au experiență în domeniul în care sunt propuse. Este inacceptabil, mai ales în perioada atât de complicată pe care o traversăm acum, provocată de pandemia de COVID-19, ca în poziții importante în structurile centrale sau locale ale administrației să fie promovați oameni mediocri, fără experiență, impostori sau alte persoane care nu dețin calitățile și calificările necesare.Considerarea recompensei politice drept unic principiu de funcționare a statului este apanajul unei mentalități învechite și reprezintă totodată un afront adus cetățenilor și o frână în dezvoltarea oricărei societăți democratice. Sistemul bugetar nu mai poate fi cadrul în care își găsește facil locul o clientelă politică incompetentă.Toate partidele trebuie să înțeleagă faptul că statul, prin tot ceea ce întreprinde, se află în slujba cetățeanului. Aceasta este viziunea mea pentru România Normală, proiectul pe care mi l-am asumat și pentru care românii mi-au acordat susținerea lor. Este imperativ ca funcția publică să își recapete credibilitatea și demnitatea, iar acest lucru a început să se întâmple deja, pentru că în administrație sunt promovați și foarte mulți profesioniști, oameni integri și dedicați.La fel de adevărat este că încă mai există la nivel național excepții, numiri controversate care aruncă o umbră, adesea nemeritată, asupra modului în care diversele instituții își îndeplinesc misiunea publică.Politicile guvernamentale sunt puse în practică de către autorități și instituții locale, conduse de persoane care aplică, își asumă și răspund, inclusiv în fața legii, pentru aceste decizii. Nu există însă niciun fel de justificare pentru promovarea unor persoane care nu dețin competențele necesare. Cei care nu pot sau nu vor să își îndeplinească atribuțiile nu au ce să mai caute în sistemul de stat.În urma cazului de la Mureș semnalat de către mass-media, am avut o discuție cu Prim-ministrul României, Ludovic Orban, despre necesitatea accelerării procesului de audit în sfera administrației publice, ca demers absolut obligatoriu pentru reconstrucția României pe baze și valori solide. În acelaşi timp, i-am cerut premierului ca măsurile care se impun în urma acestui proces de audit să fie luate exclusiv pe criterii care țin de competență și respectarea legii”.