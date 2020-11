Se va putea schia în Alpi în acest an? - În Austria, Franța sau Italia începutul de sezon pare compromis, doar Elveția a deschis stațiunile

Austria va fi în carantină până pe 6 decembrie și nu se știe ce se va întâmpla după acea dată. Autoritățile sunt însă extrem de precaute când este vorba de pericolul legat de deschiderea sezonului de schi, mai ales după ce la începutul acestui an s-a semnalat un focar de infecţii cu noul coronavirus în staţiunea Ischgl, focar care s-a răspândit apoi în Europa și a fost dat ca exemplu negativ despre cum NU trebuie gestionată pandemia.Cei de la Ischgl spun că au investit 700.000 de euro într-un plan de protecție sanitară și că vor să redeschidă sezonul cu măsuri radicale de protecție. De exemplu, nu vor mai fi permise petrecerile și nici nu vor mai exista formații muzicale care să cânte pe pârtii. Stațiunea era celebră pentru viața de noapte.Câteva stațiuni au și deschis sezonul și au apucat să funcționeze până când a fost declarată carantina, iar altele aveau de gând să deschidă sezonul pe 26 noiembrie, dar acum au decalat pentru jumătatea lui decembrie, dar nu este clar dacă li se va da voie să deschidă chiar și atunci. În octombrie au devenit virale pe internet imagini din zona ghețarului Kaunertaler care arătau că nu era respectată aproape deloc distanțarea socială.Autoritățile din landul german Bavaria au avertizat cetățenii că vor trebui să se izoleze dacă merg la schi în Austria.Austria a anulat și târgurile de Crăciun și, deși sectorul turistic generează venituri importante, stațiunile de schi sunt locuri periculoase pentru răspândirea noului coronavirus și guvernul nu vrea să riște.Nici în Italia probabil că nu se va putea schia anul acesta, mai ales că regiuni precum Valle d’Aosta, Piemont, Lombardia și Trentino-Alto Adige au în prezent rate mari de infectare. Premierul i-s sfătuit pe italieni să nu se ducă la schi în vacanța de Crăciun și Anul Nou, iar cei care vor merge în stațiunile din țările vecine vor fi nevoiți să se izoleze.Reprezentanții sectorului turistic din nordul Italiei insistă ca stațiunile să fie deschise și promit un protocol sanitar strict cu obligativitatea de a purta mască și cu măsuri de distanțare socială. Pierderile financiare vor fi enorme dacă sezonul este compromis.Nici în Franța lucrurile nu arată bine, iar președintele Marcon a spus marți că i se pare imposibil să-și închipuie că stațiunile de schi ar putea să se redeschidă de sărbători. Franța va ieși din carantină în mai multe etape, dar cel mai probabil că stațiunile de schi se vor deschide în ianuarie, dacă numărul de infectări va scădea. Luni, departamentul alpin Haute-Savoie avea cea mai mare rată de infectare din Franța.În Elveția sezonul de schi a început, țara având 339 de stațiuni cu un total de 1.815 instalații pe cablu. Totuși, numai șase sunt deschise fiindcă nici nu este zăpadă suficientă la altitudinile joase.Măștile sunt obligatorii nu doar la interior, ci și la exterior pe teleschi sau la cozi, singurul loc unde nu sunt obligatorii fiind pe pârtii. În telecabine și gondole se acceptă numărul obișnuit de pasageri, dar o parte dintre geamuri vor fi deschise pentru o mai bună ventilație.Câteva dintre zonele de schi au limitat numărul de oameni ce pot fi prezenți într-un anumit moment pe domeniul schiabil, iar la școlile de schi sunt permise mai puține persoane simultan decât în perioadele dinaintea pandemiei.În Alpi sunt peste 1.100 de stațiuni de schi, cea mai mare zonă fiind Les 3 Vallées – Val Thorens/Les Menuires/Méribel/Courchevel cu 600 km de pârtii. Cel mai înalt punct este la 3.899 m în zona Zermatt/​Breuil-Cervinia/​Valtournenche – Matterhorn. În acest cel mai înalt punct zăpada are 220 cm grosime acum.Surse: The Local, AFP, skiresort.info