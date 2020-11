Trump intenționează să-l grațieze pe fostul său consilier pe probleme de securitate Michael Flynn

The New York Times şi Axios au citat amândouă surse anonime potrivit cărora Trump ar avea intenţia de a-l include pe fostul general Flynn într-o serie de graţieri acordate în ultimele zile ale preşedinţiei sale.Discuţiile secrete dintre Michael Flynn şi ambasadorul Rusiei la Washington în decembrie 2016, înainte de învestirea lui Donald Trump, au fost punctul central al anchetei desfăşurate ulterior de procurorul special Robert Mueller asupra suspiciunilor privind existenţa unei înţelegeri secrete între echipa de campanie a lui Trump şi Rusia.După mai mult de doi ani de anchetă, echipa lui Robert Mueller nu a găsit dovezi privind existenţa unei asemenea înţelegeri secrete.Michael Flynn a fost constrâns să demisioneze la numai 22 de zile după ce a devenit consilierul lui Trump în probleme de securitate naţională. Însă preşedintele Trump a afirmat întotdeauna că ancheta a fost "o vânătoare de vrăjitoare" politică şi că Flynn, fost general de armată şi fost şef al Agenţiei de Informaţii a Apărării (DIA), este un om de bine.După ce a participat la campania lui Trump, Flynn a avut discuţii confidenţiale cu ambasadorul Rusiei la Washington, Serghei Kisliak, în decembrie 2016.Devenit consilier pentru securitate naţională, el a fost interogat pe 24 ianuarie 2017 de poliţia federală, însă a ascuns aceste contacte. A trebuit să demisioneze rapid şi pentru că l-a minţit pe vicepreşedintele Mike Pence. În 2017, Michael Flynn a acceptat să pledeze vinovat de sperjur şi să coopereze în ancheta asupra suspiciunilor privind o înţelegere secretă cu Rusia.Anul trecut, ameninţat cu o pedeapsă de şase luni de închisoare, el şi-a schimbat avocaţii şi strategia de apărare. El a cerut de atunci anularea procedurii, declarându-se victima unei manipulări.În mod excepţional, Ministerul american al Justiţiei şi-a retras plângerea împotriva lui Flynn în luna mai, estimând că ancheta împotriva fostului general nu are bază legitimă şi că declaraţiile lui, "chiar dacă ar fi false, nu au importanţă". Astfel, ministerul i-a oferit o victorie politică lui Trump, care a reiterat că Michael Flynn este nevinovat. Însă un judecător federal a cerut o revizuire judiciară a dosarului. O graţiere acordată de Trump ar scoate această afacere de sub competenţa tribunalelor. (Sursa: Agerpres)