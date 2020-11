Anunț umanitar: Ajutor pentru Adelina Lup, o fetiță de trei ani care se luptă cu o boală gravă

Unul din 10.000 de copii se naște cu un cromozom în plus, afecțiune cunoscută și ca „Trisomia 13”. Din cauza ei, copilul se naște cu numeroase malformații fizice și mentale. Oasele capului se dezvoltă anormal, la fel fața și ochii. 80% dintre cazuri prezintă anomalii cardiace congenitale severe.O astfel de problemă a apărut și familia Lup, unde Adelina trebuie să fie purtată peste tot de mamă, căci singură nu se poate deplasa. Fetița de 3 ani și 3 luni se află printre puținii copii cu Trisomia 13 care supraviețuiesc vârstei de 1 an, boala fiind extrem de nemiloasă! Din nefericire, nu există leac pentru această afecțiune, cel puțin deocamdată. Dar există tratamente și intervenții care pot ușura viața pacientului și a familiei sale.Familia Lup trece de mai bine de trei ani printr-o dramă pe care niciunul dintre noi nu și-o poate imagina cu adevărat. Cuvintele sunt de prisos când vine vorba de a-ți vedea copilul într-o stare înfiorătoare. Poți zâmbi ca părinte, te poți juca cu fiica ta, dar în adâncul sufletului suferința arde cu putere.Ce faci într-o astfel de situație? Capitulezi și aștepți momentul ultim? Ce am putea face noi, într-un astfel de caz? Întoarcem ochii și ne vedem mai departe de viață? Sau întindem o mână de ajutor pentru a-i scăpa pe părinții greu încercați măcar de povara financiară care le apasă pe umerii istoviți?Pentru a avea o viață mai ușoară, Adelina are nevoie de 1224 euro lunar pentru terapii și medicamente. Nu e o sumă uriașă, dar pentru această familie care nu câștigă atâția bani este. Având în vedere starea fetiței, Violeta Lup trebuie să stea mereu acasă cu ea, astfel că tatăl, Cristian Lup, este singurul întreținător.