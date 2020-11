Un american nevăzător a alergat 5 kilometri, ghidat doar de o aplicație de pe telefonul mobil

''Cel mai sigur lucru pe care îl poate face un nevăzător este să stea liniştit. Eu nu o să stau liniştit'', a spus Thomas Panek, în vârstă de 50 de ani, care şi-a pierdut vederea pe când avea aproximativ 20 de ani din cauza unei afecţiuni genetice, iar acum conduce Guiding Eyes for the Blind, o şcoală pentru câini-ghid.Pasionat de alergare, Thomas Panek s-a săturat să mai fie nevoit să stea în urma unor alergători mai lenţi, aşa că, în urmă cu un an, a hotărât să găsească o modalitate prin care să poată alerga singur.A căutat pe Google o posibilitate prin care telefonul ''să-i spună încotro să meargă'', a povestit Panek, care crede că ''oamenii s-au născut să alerge''.Acesta a colaborat cu un departament din cadrul Alphabet Inc pentru a crea un program de cercetare. Camera de luat vederi a telefonului urmează o ''linie'' desenată pe pista de alergare după care o aplicaţie detectează poziţia alergătorului şi oferă îndrumare audio prin intermediul unei căşti.''Este ca şi cum ai explica unui copil cum să afle unde este linia'', a spus Xuan Yang, cercetător la Google. Distanţarea socială impusă de pandemie a dat un imbold cercetării referitoare la modalităţi prin care se poate renunţa la sprijinul uman sau al câinilor.''Să poţi fi aici, este o emoţie reală'', a spus Panek după ce a testat aplicaţia într-o după-amiază răcoroasă de toamnă în cadrul unui eveniment sponsorizat de Google şi de New York Road Runners Club şi desfăşurat joi. ''Este un sentiment adevărat nu doar de libertate şi independenţă, dar totodată, înţelegeţi, ai sentimentul acela că eşti exact ca ceilalţi'', a mai spus acesta.