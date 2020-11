Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, are Covid-19

El s-a testat „având în vedere gravitatea pandemiei și numărul mare de infectări”. „Nici eu nu am fost ocolit de Covid-19. În consecință, voi respecta prevederile legale. Tratament și izolare până când următorul test va ieși negativ. Vreau, cu această ocazie, să retransmit apelul deja binecunoscut către populație. Protejați-vă! Respectați recomandările autorităților! Paza bună trece primejdia rea! Este momentul să fim disciplinați și să ne gândim la sănătatea noastră și a celor din jur!”, a adăugat președintele PNL Argeș.Joi, președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, anunța că rezultatul la testul COVID-19 este pozitiv: „Virusul nu ține cont de cine suntem sau ce credem. Are nevoie doar de o clipă în condiții de vulnerabilitate pentru a se transmite”. În aceeași zi, potrivit Mediafax, și președintele PNL Harghita, Sebastian Buzilă, a anunțat că are coronavirus.