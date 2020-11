Cum poate contribui Biden la relansarea Europei de Est (presă)

"Preşedintele-ales Joe Biden s-a angajat să relanseze relaţiile transatlantice, întrucât o alianţă mai unită poate gestiona mai bine multitudinea de probleme globale. Una dintre cele mai mari provocări va fi în Europa de Est, o regiune vitală pentru securitatea continentului, dar care se confruntă cu atacuri interne şi externe asupra suveranităţii şi democraţiei. Această regiune extinsă nu este de tip monolit, ci include democraţii consolidate, state în care normele democratice sunt expuse ameninţărilor, ţări cu frontiere disputate, state ale căror guverne sunt vizate de controlul Rusiei şi ţări ale căror teritorii sunt ocupate de forţe ruse. O strategie eficientă a SUA trebuie să se concentreze pe suveranitatea naţională şi pe securitatea regională, fără alienarea vreunui aliat ori partener", scrie editorialistul Janusz Bugajski, expert la Fundaţia Jamestown din Washington, în publicaţia The Hill."În statele în care normele democratice sunt periclitate, precum Polonia şi Ungaria, Administraţia SUA trebuie să încurajeze pluralismul şi separaţia puterilor în stat, fără a exclude guvernele alese în mod democratic şi fără a risca slăbirea NATO", subliniază autorul."În ţările cu frontiere disputate, echipa de securitate naţională a lui Joe Biden poate contribui la consolidarea suveranităţii şi integrităţii. În Balcanii de Vest, trebuie finalizate negocierile Serbia-Kosovo cu un plan de recunoaştere interstatală. Rolul SUA de coordonare a dialogului necesită colaborarea strânsă cu Uniunea Europeană şi oprirea Belgradului să tergiverseze ori să devieze discuţiile. Lipsa unui acord facilitează acţiunile subversive ale Moscovei, în timp ce un acord bilateral va deschide drumuri pentru dezvoltarea regională şi integrarea europeană", explică editorialistul.Autorul recomandă Administraţiei SUA să elaboreze o "strategie de eliberare" a ţărilor vizate de acţiuni subversive ruse şi acaparate de investiţii chineze, în acest sens fiind necesară colaborarea cu Uniunea Europeană."Administraţia Biden poate să promoveze şi un front multinaţional împotriva acţiunilor subversive ale Rusiei. Va trebui să se concentreze pe vulnerabilităţile esenţiale exploatate de Kremlin, în principal în Bulgaria, Ungaria şi Serbia, inclusiv prin contracararea dezinformării, a corupţiei şi finanţării extremismului de dreapta şi de stânga. Influenţa Moscovei poate fi blocată şi prin facilitarea integrării mai rapide a tuturor statelor din Balcanii de Vest", continuă editorialistul, notând că "Washingtonul poate juca un rol constructiv şi în Belarus"."În ţările ale căror teritorii sunt ocupate de forţe ruse, Casa Albă trebuie să le consolideze apărarea prin furnizarea de sisteme de armament care să împiedice viitoare agresiuni. În plus, Ucraina are nevoie de un plan pentru admiterea în NATO, în timp ce Georgia s-a calificat deja în acest sens şi ar trebui să înceapă procesul de aderare. Ameninţările Moscovei nu escaladează spre intervenţii militare când statele independente sunt sub umbrela NATO. Acest lucru a fost foarte evident cu Estonia, Letonia şi Lituania după ce s-au alăturat Alianţei Nord-Atlantice", argumentează editorialistul."Pentru a avea succes, politicile lui Joseph Biden în Europa de Est trebuie să fie susţinute de o Alianţă Nord-Atlantică puternică şi de o abordare fermă faţă de Rusia. Flancul estic al NATO necesită consolidarea apărării în regiunea Mării Negre prin suplimentarea sistemelor de apărare maritimă şi a capabilităţilor în România şi Bulgaria. Relaţiile Washingtonului cu Ankara trebuie reconstruite pe bazele securităţii aliate, în contextul în care Turcia este un bastion indispensabil al NATO împotriva Rusiei şi Iranului", apreciază editorialistul, subliniind că Joseph Biden "trebuie să evite capcanele resetării relaţiilor cu Moscova în speranţa deşartă că principalul adversar al SUA poate fi transformat într-un partener veritabil".