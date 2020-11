[P] Cum să alegi elevatorul auto ideal pentru activitatea ta

Foto: Auto Com

Atunci când cauți un elevator auto , găsești nu doar diferențe de brand, preț și model, ci și de tip: elevatoare cu două sau patru coloane, elevatoare foarfecă, elevatoare mobile și elevatoare îngropate. Alegerea elevatorului greșit pentru activitatea ta nu este doar costisitoare, ci poate fi și foarte periculoasă. De aceea, îți oferim câteva sfaturi ca să înțelegi diferențele dintre principalele modele de elevatoare auto și, în final, să optezi pentru cel mai potrivit pentru tine:Va trebui să decizi care este numărul de coloane al elevatorului auto cu care vei lucra: o coloană, două coloane sau patru coloane, fiecare având propriile avantaje și particularități. Un elevator 2 coloane suportă, în general, între 4 și 5 tone, ajungând chiar până la 7 tone și având o dimensiune potrivită pentru automobile obișnuite și SUV-uri. Un elevator cu patru coloane este și acesta destul de versatil, în funcție de model putând fi folosit atât pentru autovehicule normale, cât și pentru cele de dimensiuni mari, cum ar fi dube de transport, și autoutilitare, lățimea traverselor depășind uneori 5 metri. Cea mai versatilă opțiune este un set format din elevatoare cu o coloană. Astfel, poți utiliza aceste elevatoare pentru a lucra atât la mașini mici, cât și la camioane și chiar tractoare.Cu cât ai o idee mai clară a tipurilor de mașini la care vei lucra, cu atât e mai simplu să alegi elevatorul potrivit pentru afacerea ta. Va trebui să te orientezi în funcție de greutatea și dimensiunea vehiculelor și să te asiguri că modelul este potrivit, mai exact că suportă greutatea mașinilor respective și că are lățimea și lungimea adecvată.Măsoară spațiul de care dispui - ai putea descoperi că unele modele sunt excluse din cauză că nu îți ajung metrii pătrați. Dacă știi deja că spațiul este foarte limitat, una din opțiunile potrivite este elevatorul auto foarfecă mobil, care nu ocupă la fel de mult spațiu ca altele și care poate fi mutat cu ușurință când nu îl mai folosești. Dacă dispui de un spațiu de dimensiuni medii sau dorești mai multe elevatoare, ai putea alege un elevator îngropat, care are o amprentă mai mică la sol.Nu ignora nici înălțimea atelierului sau garajului: unele elevatoare pot ridica vehiculele destul de mult, la asta adăugându-se și înălțimea automobilului. Prin urmare, tavanele joase pot fi o problemă pentru anumite tipuri de elevatoare.Un alt factor pe care ar trebui să îl iei în considerare este firma producătoare a elevatorului. Câteva branduri care s-au remarcat la nivel mondial datorită calității produselor sunt Reihmann și MAHA. Bineînțeles, în această privință are un rol și bugetul: unul mai flexibil îți permite să te orientezi către branduri de renume, însă există opțiuni foarte bune, dar mai puțin cunoscute (chiar și autohtone) pentru bugetele mai restrânse.Acesta este un factor pe care trebuie să îl iei în calcul doar în anumite condiții - spre exemplu, dacă dorești să utilizezi elevatorul auto pe post de stand auto, pentru mai mult spațiu, sau, din contră, dacă vei utiliza rar elevatorul. În prima situație, un elevator cu două coloane ar putea fi cel mai potrivit, pe când, în a doua, ar fi de preferat un elevator foarfecă mobil.Pe lângă caracteristicile de bază, în alegerea ta ar putea face diferența anumite funcții sau accesorii. Spre exemplu, unele elevatoare sunt dotate cu funcții de siguranță în caz de pană de curent, coborând automobilul datorită unei baterii integrate. Unele elevatoare au accesorii incluse, însă acestea pot fi achiziționate și separat. Spre exemplu, ai putea avea nevoie de tampoane de cauciuc, care se utilizează ca protecție, fiind plasate între elevator și pragul mașinii.