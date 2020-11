Lucian Bode anunță că s-a vindecat de Covid-19 și s-a întors la Ministerul Transporturilor

”Vă spun cu bucurie că am încheiat perioada de izolare și am trecut cu bine peste boală. Cadrele medicale cu care am ținut legătura au fost de un real ajutor și le mulțumesc din suflet”, spune Bode.MInistrul afirmă că deșia respectat regulile, ”virusul nu m-a ocolit. Semn că e tare parșiv. Dar respectarea regulilor e singura soluție pe care o avem acum pentru a preveni boala.”Lucian Bode a fost testat pozitiv cu coronavirus acum două săptămâni. Acesta a devenit al doilea membru al Guvernului Orban bolnav de COVID-19, după ce și ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat că a fost depistat pozitiv.