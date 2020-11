Medicii din Belgia, optimiști în ceea ce privește starea doctorului Cătălin Denciu (surse)

Alte informații neconfirmate în mod oficial arată că salonul ATI nu era încuiat în momentul izbucnirii incendiului și că secția ATI fusese mutată cu o zi înainte. Ancheta este coordonată de procurori de la Parchetul General.









Surse medicale din România, citate de Mediafax, susțin că medicul Cătălin Denciu are arsuri de gradul 2 și 3. El a ajuns în Belgia în jurul orei 12.00, ora României, și a fost trecut imediat pe dializă. Totodată, sursele confirmă că specialiștii belgieni îi acordă șanse deoarece este tânăr, dar se tem de apariția unor infectii nosocomiale.Se pare că cele mai afectate zone ale organismului sunt antebrațele, unde combinezonul ars a fost mai strâns pe corp. Sursele mai spun că pacientul nu are arsuri pe căile aeriene și că tomografia pulmonara a ieșit bine.Vești bune vin și de la ceilalți supraviețuitori ai tragediei de la ATI Piatra Neamț, scrie Mediafax. Un singur pacient transferat la Lețcani mai are nevoie de ventilator, iar starea celorlalți s-a îmbunătățit ușor. Cadrele medicale rănite, un medic și două asistente, au arsuri de gradul 1 si 2, au refuzat internarea și se tratează la domiciliu.