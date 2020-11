Ludovic Orban: Medicul rănit în incendiu este în Belgia şi este sub tratament / Premierul roagă presa românească să nu mai „bombardeze” medicii belgieni cu solicitări

„Pot să vă spun despre medicul erou de la Piatra Neamţ că a ajuns la spitalul militar Regina Astrid din Belgia. A fost preluat, s-a evaluat starea de sănătate şi este în tratament. Am o rugăminte către mass-media: nu mai sunaţi direct la spital, la secţia respectivă, la centrul pentru arși, pentru că imediat prietenii belgieni ne-au semnalat că există un bombardament al jurnalistilor din România. Suntem la curent cu starea de sănătate a medicului erou. Când avem informaţii relevante le vom pune la dispoziţie. E îngrijit în cele mai bune condiţii, pentru că spitalul este unul care are cele mai înalte standarde privind tratatea marilor arşi”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă într-o conferinţă de presă după participarea la şedinţa organizată la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei de la Ciolpani.Premierul a adăugat că a solicitat din nou susţinerea din partea tuturor factorilor implicaţi să susţină puternic ancheta efectuată de Parchetul General privind incendiul de la SJU Neamţ.„În cursul dimineţii la ora 10.00 am avut o întrevedere cu domnii miniştri Marcel Vela, Nelu Tătaru, şeful DSU Raed Arafat, alţi factori responsabili implicaţi în situaţie, în urma tragediei de la Neamţ. Am solicitat susţinerea cu toată puterea a anchetei efectuate de Parchetul General pentru stabilirea responsabililor de tragedia care s-a petrecut la Piatra Neamţ. Am solicitat din nou o mobilizare suplimentară pentru asigurarea măsurilor de protecţie sanitră pe care le-am dispus, atât cele la nivel naţional, cât şi cele la nivel local. Am solicitat mobilizarea suplimentară a resurselor umane, pentru a sprijini direcţiile de sănătate publică şi serviciilor de ambulanţă care sunt puse la grea încercare”, a completat Orban.Zece pacienţi au murit în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbătă la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Alte şapte persoane, inclusiv medicul Ioan Cătălin Denciu, care a încercat să salveze bolnavii, au fost rănite. Doctorul a fost transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles.