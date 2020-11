Șeful secției ATI de la Spitalul din Piatra Neamț explică ce s-a întâmplat: ”S-a aprins un injectomat, imediat costumul asistentei care era în proximitate a luat foc și de acolo s-a propagat. Medicul le-a strigat să iasă afară”

Doctorul Liviu Ungureanu, șeful secției ATI de la Piatra-Neamț, a ajuns în spital la scurt timp după tragedia de sâmbătă și a stat de vorbă cu asistentele și cu medicii care se aflau în salon la momentul izbucnirii incendiului. Ungureanu explică pentru Recorder de la ce a pornit focul, de ce fuseseră mutați pacienții pe un alt etaj cu câteva ore înainte de incendiu și cât de greu este să-ți faci meseria într-un spital județean ale cărui corpuri de clădire sunt construite în 1974, respectiv 1925.





”În secția ATI erau de gardă doi medici, opt asistenți și încă patru infirmieri. În salonul în care a izbucnit incendiul se aflau, în acel moment, două asistente și un medic, colegul nostru care este acum cu arsuri, transferat în Belgia. Era acolo – nu știu sigur dacă în salon, dar în imediata apropiere sigur – se pregătea să pună un cateter central sau să intubeze un pacient.

S-a întâmplat totul foarte repede, am înțeles că s-a aprins un injectomat, imediat costumul asistentei care era în proximitate a luat foc și de acolo s-a propagat. Medicul le-a strigat să iasă afară, a intrat el să vadă dacă poate face ceva, dar atunci i-a luat și lui foc costumul și s-a retras.

S-a repliat spre baia care este în afara salonului, unde asistentele i-au stins cu apă flăcările de pe combinezon. Are arsuri pe 35-40 la sută din corp, pe zona fața anterioară, de la gât în jos, torace, abdomen, puțin la nivelul membrelor. El a încercat în primul rând să extragă asistentele și în al doilea rând a vrut să vadă dacă poate să scoată unu-doi pacienți.

Dar n-a mai avut timp. A venit și colegul celălalt, care făcea vizita pentru salonul celălalt, a încercat și el să intre, să ajute, dar era deja negru, fum, nu se mai vedea nimic”, a spus medicul.

Liviu Ungureanu a explicat și de ce secția ATI a fost mutată de la etajul trei la doi sâmbătă:”La etajul doi este sediul nostru principal, secția de terapie intensivă care funcționa dinainte de criza COVID. În primăvară, neavând circuite pe etajul doi, am identificat deasupra secției, la etajul trei, în secția de neuro-chirurgie, posibilitatea de a îngriji, am zis noi, șapte pacienți COVID, ulterior ajungând până la 12, în toamnă.Un salon pentru suspecți a funcționat la doi și logistica toată, și zonele libere non-Covid, unde mai respiram aer curat. Iar la trei era zona roșie, cu paturile respective. Am reușit încet-încet să ducem acolo ventilatoare de jos și am funcționat bine în primăvară și peste vară, până la începutul toamnei, nefiind presiunea foarte mare.După 20-25 septembrie, presiunea a crescut și am ocupat treptat toate locurile de la trei, ulterior trebuind să ne întindem din nou și la doi, într-un salon din față, făcând tot felul de mutări de pacienți”.