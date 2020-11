​​Incendiul de la Spitalul Piatra Neamț Șeful CJ, Ionel Arsene: Nu s-a făcut nicio modificare în acel corp de clădire

„La etajul 2 s-au făcut în ultimele zile lucrări în regie proprie pentru a mari capacitatea secției de ATI, care până acum funcționa la un etaj mai sus. E doar o teorie, o supoziție, încă nu a fost confirmată, că această mutare nu a respectat cadrul legal și nu au fost verificări din partea celor care aveau competență și răspundeau tehnic pentru această modificare”, a mai spus prefectul.









Citește și:



Ionel Arsene a declarat, duminică, într-o intervenție la Digi 24, că lucrările s-au făcut pentru mărirea capacității ATI, nu în corpul care a luat foc, însă zona lucrărilor este, de fapt, „o cameră goală”.„Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț este organizată pe două niveluri: pe etajele 2 și 3 mai exact. Toate saloanele pe aceste două etaje sunt cu avizele la zi, nu s-a făcut nicio modificare în acest corp de clădire. Într-adevăr, în spital se lucra pentru a mări capacitatea secției ATI, dar nu era decât o cameră goală, nu erau echipamente duse, nu era nimic și urma să fie întâi avizată de DSP. Totul este o dezinformare”, îi răspunde Arsene, prefectului de Neamț.Președintele CJ Neamț spune că în ultimii 2 ani investițiile Consiliului Județean în spital au fost de peste 20 de milioane de lei, iar aparatura care a ars este nouă, de ultimă generație.„În ultimii 2 ani de zile Consiliul Județean Neamț a investit peste 20 de milioane de lei doar în dotarea cu echipament medical. Am investit în ultimii 2 ani de zile și am făcut din Spitalul Județean de Urgență unul dintre cele mai dotate și mai moderne din punctul de vedere al dotării cu echipamente medicale. Toate echipamentele, majoritatea echipamentelor din secția ATI erau noi. Am văzut și declarația directorului de la ATI pe țară, care spunea că e păcat de ceea ce a văzut acolo, că sunt echipamente de ultimă generație, care au ars în acel incendiu. Eu am făcut tot ce ține de mine ca președinte al Consiliului Județean pentru că dvs. știți că CJ doar finanțează spitalul pentru că partea de coordonare efectivă a activității SCJU o face Ministerul Sănătății prin DSP. Practic, noi suntem doar cu banii, Consiliul Județean”, a mai spus Arsene.Ionel Arsene spune că tragedia ar fi putut fi evitată dacă Guvernul ar fi permis deschiderea la capacitate maximă a secției modulare de spital de la Lețcani, cumpărată de Consiliul Județean Neamț și Consiliul Județean Iași.„Nu cred că managementul a fost cauza, ci suprapopularea acestui spital. Eu strig de 3 săptămâni, de când erau imagini cu pacienți care erau ținuți afară pentru a fi testați pentru că capacitatea SCJU era depășită. Suntem în genunchi de 3 săptămâni și am strigat către Guvernul României să deschidă Spitalul modular COVID de la Lețcani, unitate pe care Consiliile județene Neamț și Iași am cumpărat-o. este un spital Rol3 NATO de ultimă generație cu 250 de paturi din care 103 de ATI. Stăm cu un spital nou, neocupat de nimeni și cu SCJU Piatra Neamț suprapopulat”, a mai spus președintele CJ Neamț, Ionel Arsene. Prefectul județului Neamț, George Lazăr, a declarat, duminică , faptul că era obligatoriu ca Spitalul să notifice DSP-ul despre modificările structurii, ceea ce nu s-a întâmplat.„Secția care a ars a fost mutată de la etajul 3 la etajul 2, fără să existe nici măcar notificare la DSP. Cu toate că era o modificare a structurii, nu s-a făcut adresa la DSP, era obligatoriu ca spitalul să facă acest lucru", a declarat prefectul de Neamț, George Lazăr, la Digi 24.Potrivit prefectului, la etajul 2 s-au făcut lucrări pentru mărirea capacității secției ATI. Acesta suspectează că lucrările s-au făcut fără respectarea legii.