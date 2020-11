Alianța USR PLUS: BEC Dâmbovița ne-a interzis azi folosirea pancartelor prin care susținătorii noștri prezintă angajamentele din programul de guvernare

După interzicerea sloganului, BEC Dâmbovița ne-a interzis și prezentarea programului de guvernare, arată reprezentanții Alianței USR PLUS într-un comunicat transmis sâmbătă. ”La cererea PSD, Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) Dâmbovița a interzis azi Alianței USR PLUS și folosirea pancartelor prin care susținătorii noștri prezintă angajamentele din programul de guvernare precum "Fără penali în funcții publice", "Fără pensii speciale", "Cetățenie digitală", "Împădurim România și combatem tăierile ilegale prin DNA-ul Pădurilor"”, mai precizează documentul. Alianța USR PLUS va contesta și această decizie la Biroul Electoral Central.





Această modalitate de prezentare a programului Alianței respectă regulile de distanțare sanitare necesare în pandemie și a fost aleasă pentru siguranța cetățenilor și a colegilor noștri, mai spun reprezentanții USR PLUS.”Decizia de azi urmează celei de interzicere a mesajului "O Românie fără hoție". Alianța USR PLUS consideră că pancartele folosite de susținători nu se încadrează în definiția legii invocate de PSD în plângerea către BEC Dâmbovița pentru că nu se referă direct la un candidat și nici nu sunt inscripționate cu sigla organizației noastre”, se mai arată în comunicat..