Igor Dodon, amenințări și mesaje de ură în ultima zi de campanie din Moldova: Unirea cu România va însemna război civil, un război cumplit, pentru că noi cu românii nu vom merge

„Toți înțeleg că dacă, Doamne ferește, cineva va merge pe acest scenariu (al unirii), aici va exploda totul. Sudul, nordul țării și Transnistria niciodată nu vor accepta așa ceva. Aceasta va însemna război civil - un război cumplit, pentru că noi cu românii nu vom merge. Acest pericol există”, a spus Dodon, într-un live pe pagina sa de Facebook.Igor Dodon, clasat pe locul doi în primul tur al alegerilor, după pro-europeana Maia Sandu, amenință că „pericolul unirii este real”, în condițiile în care, spune el, „dacă acum 15-20 de ani erau doar 5-8 la sută unioniști, astăzi sunt mai mult de 25 la sută”.Imaginați-vă că această tendință va continua și, la o anumită etapă, adepții ideii de lichidare a Moldovei prin unirea cu România vor constitui, Doamne ferește, 40-50 la sută. Va fi o catastrofă. Iată de ce trebuie modificată Constituția, pentru a interzice unirea. (...) Trebuie să interzicem partidele care pledează deschis pentru lichidarea Republicii Moldova. De aceea, acest pericol există. Niște garanții totuși există. De exemplu, Autonomia Găgăuză are dreptul la autodeterminare... Adică, dacă Moldova dispare ca stat – Găgăuzia își poate proclama independența”, a mai spus el.Jurnal.md notează că Dodon a avut un discurs plin de ură și la marșul organizat vineri de socialiști, unde a afirmat că adversarii săi politici „până nu primesc în bot nu înțeleg”. Acesta a făcut apel la partizanii săi ca, în cazul în care nu este declarat învingător la alegerile de duminică, „să iasă toți ca unul să îi apere victoria”.„Vedeți ce fac oponenții noștri. Au întrecut toate liniile. Noi nu i-am atins. Până la 1 noiembrie nu le rosteam numele. Dar au devenit obraznici. Până nu o primesc înapoi în bot nu înțeleg. De aceea trebuie să fim duri. Trebuie să opunem rezistență. Noi nu vom rata victoria noastră! Și dacă va trebui să ieșim ca s-o apărăm, vom ieși cu toții și o vom apăra. Moldova, ești gata să aperi victoria noastră? Suntem obligați s-o facem. Ștefan cel Mare e alături. Pentru a păstra valorile lui Ștefan, Ștefan este în mână cu crucea, trebuie să fim pe 15 noiembrie toți împreună. Toți ca unul, mergem din casă în casă, până la sfârșitul zilei, astăzi, intrăm în fiecare apartament, intrăm în fiecare casă, și trezim poporul”, a spus Dodon, la o manifestație organizată în plină pandemie de coronavirus și în condițiile în care joi a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri de infectare în Republica Moldova.Citește și: