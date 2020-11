Cum va arăta viața post pandemie? Medici si antropologi de renume internațional răspund la această întrebare în cadrul Conferinței Anuale MedLife

Cu toții ne întrebam cum și când se va termina pandemia COVID-19. Putem vorbi de un singur sfârșit sau mai multe, în funcție de diferite regiuni geografice și grupuri sociale? Care va fi impactul acestei pandemii asupra supraviețuitorilor și asupra sănătății mintale a populației adulte, dar asupra copiilor și adolescenților? Ce valoare pot avea lecțiile din trecut în conturarea strategiilor de intervenție după pandemia actuală?









În cadrul aceluiași panel se va discuta și despre măsurile speciale pe care sistemele de sănătate publică trebuie să le pună în aplicare pentru a face față complicațiilor bolii cauzate de noul coronavirus pe termen lung, dar și a dizabilităților pe care boala le va provoca în anumite categorii de pacienți, rolul psihiatrilor în dezvoltarea de noi modele de politici de sănătate mintală în „noul normal” și despre vaccinarea în masă în contextul unei pandemii.



Despre vorbitori:



Dr. Tamara Giles-Vernick (Franța)

În prezent, realizează un studiu național pentru pregătirea și răspunsul la Ebola pentru UNICEF în Republica Centrafricană. Conduce, de asemenea, studiul MICROTONE, care oferă o preistorie a apariției bolilor zoonotice. Dr. Giles-Vernick a condus, de asemenea, un studiu în trei țări privind antropologia, istoria și geografia contactului primat uman-neuman și a bolilor zoonotice emergente în Africa centrală. În plus, a publicat articole despre hepatita virală (diagnosticare, legătură cu îngrijirea, vaccinarea), Ebola, ulcerul Buruli, apariția istorică a HIV în Africa, sănătatea globală în Africa, istoria pandemiilor de gripă și istoria mediului.



Dr. Giles-Vernick a publicat recent mai multe articole în reviste, inclusiv Lancet Infectious Diseases, PLoS Neglected Tropical Diseases, BioEssays, Scientific Reports, EcoHealth, International Journal of Public Health, American Journal of Hygiene and Tropical Medicine, Științe sociale și medicină, BMJ Global Health și Medical Anthropology Quarterly.



Dr. Vincenzo Di Nicola (Canada)

Dr. Di Nicola s-a format ca psiholog la Universitatea McGill din Montreal (Canada) și la Institutul de Psihiatrie din Londra (UK), apoi în medicină la Universitatea McMaster din Hamilto (Canada), care a fost pionierul medicinei bazate pe dovezi. Pregătirea sa medicală post-universitară a combinat două specialități în pediatrie și psihiatrie generală la Universitatea McGill, urmată de o pregătire în psihiatrie infantilă cu o bursă clinică în psihofarmacologie pentru copii și adolescenți la Universitatea din Ottawa. Studiile sale în materie de traume l-au adus să urmeze lucrări postuniversitare la Programul Harvard pentru Trauma Refugiaților (Harvard Medical School) și cercetare doctorală în filosofie și psihiatrie, având ca disertația de doctorat Traumă și Eveniment la Școala Europeană de Absolvenți din Saas-Fee, Elveția.



Dr. Di Nicola este autorul a numeroase articole, capitole și cărți, inclusiv Un străin în familie: cultură, familii și terapie (WW Norton & Co., 1997) și Scrisori către un tânăr terapeut (Atropos Press, 2011, câștigător al Premiului Camille Laurin).



Dr. Dora Vargha (UK)

Dr. Dora Vargha este lector universitar la Departamentul de Istorie și Centrul Wellcome pentru Culturi și Medii ale Sănătății. Este membru al Centrului de colaborare al OMS pentru contexte culturale ale sănătății de la Universitatea din Exeter și co-editor al revistei Social History of Medicine. Munca ei se întinde de la politici de gestionare a epidemiei la sistemele de sănătate publică și accesul la medicamente.



