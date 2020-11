Biden și-a ales șeful de cabinet. Cine este Ron Klain

Klain face parte din cercurile de influență de la Washington, fiind și consilier al președintelui Barack Obama și șeful de cabinet al vicepreședintelui Al Gore (în mandatul lui Bill Clinton).Rolul său a fost interpretat de actorul Kevin Spacey în filmul ”Recount”, despre alegerile prezidențiale din 2000 (c ând Al Gore a cerut renumărarea voturilor și a pierdut alegerile prezidențiale la Curtea Supremă în favoarea lui Bush n.red).Klain însuși face adesea trimiteri la acest episod din cariera sa, în postrările sale de pe twitter: ”Oamenii îmi spun frecvent că ar trebui să trec peste episodul alegerilor și al renumărării voturilor din 2000 și să merg mai departe. Nu am depășit momentul, nu cred că-l voi depăși vreodată”, a scris el pe twitter, anul trecut.După munca în echipa de camapanie a lui Gore, Klain a lucrat ca lobbyist extrem de influent pentru o companie farmaceutică care a fost obiectul unei investigații a congresului.Șeful administrației de la Casa Albă, care se ocupă de agenda președintelui și este descris adesea ca fiind omul cheie în întregul angrenaj al puterii, este numit politic și nu trebuie să fie confirmat prin vot al Senatului."Experiența sa profundă și variată, dar și capacitatea sa de a lucra cu oamenii din tot spectrul politic reprezintă exact ceea ce am nevoie la un șef al personalului de la Casa Albă în condițiile în care ne confruntăm cu acest moment de criză și trebuie să ținem țara unită”, a transmis Biden, prin intermediul unei declarații de presă.În aceeași declarație, Klain a spus că primește cu ”umilință” încrederea pe care președintele ales i-o acordă. "Sunt nerăbdător să îi ajut pe președintele și pe vicepreședintele ales alături de o echipă talentată și diversă, cu o agendă ambițioasă care vizează schimbarea și vindecarea diviziunilor din țara noastră ”.Ron Klain, născut la 8 august 1961, absolvent al facultății de drept la Universitatea Harvard, a fost șef al consiliului la comisia juridică a Senatului în perioada 1989-1992, când președintele acestui for era democratul Joe Biden.Anterior, fusese grefier la Curtea Supremă.A fost, de asemenea, consultant politic și speechwriter în campaniile pentru Casa Albă ale lui Biden din 1988 și 2008, care s-au soldat cu un eșec.A fost șeful de cabinet al lui Biden din 2009 până în 2011, în timpul administrației Obama.În 2014, în timpul aceleiași administrații Obama, a fost "Țarul Ebola", pe perioada unei scurte izbucniri a epidemiei.Democrat vechi, el s-a implicat în campaniile prezidențiale ale lui Bill Clinton și a fost consilier al lui John Kerry care a încecrat, fără succes, să candideze pentru Casa Albă în 2004.De asemenea, a servit drept ”antrenor” pentru confruntările electorale atât pentru Bill Clinton, Al Gore, John Kerry, Barack Obama, Hillary Clinton și Biden.