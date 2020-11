Cioloș critică lipsa unei strategii privind educația în vremea pandemiei: Consecințele închiderii școlilor sunt ireversibile

"Decizia pe care a luat-o Guvernul de a închide activitatea şcolară prin prezenţă fizică are sens, din punctul nostru de vedere, doar în măsura în care este însoţită de o viziune legată de condiţiile în care să se poate reveni la prezenţa fizică în şcoli. (...) Fără predictibilitate, măsura nu este suficientă. Guvernul nu trebuie să fie doar un purtător de cuvânt al experţilor din sănătate (..) trebuie să aibă empatie, să-i înţeleagă pe părinţi, pe elevi, să le ofere un minim de predictibilitate. Din punctul nostru de vedere minimul de predictibilitate înseamnă dotarea şcolilor cu tehnica necesară, acces la internet, (...) un protocol sanitar adaptat activităţii şcolare care să permită reluarea activităţii fizice. Doar în condiţiile în care avem predictibilitate, putem spune că măsura este justificată, nu doar din punct de vedere sanitar, ci şi din punct de vedere al interesului copilului şi al sistemului de educaţie", a afirmat Cioloş, duminică, într-o conferinţă de presă, potrviti Agerpres.Cioloş a mai spus că testarea SARS-CoV-2 trebuie să vizeze, în primul rând, personalul medical şi apoi pe cel din sistemul educaţional. Potrivit copreşedintelui USR PLUS, celelalte state ale UE, confruntate la fel ca şi România cu o creştere semnificativă a cazurilor de răspândire a virusului în ultimele săptămâni, "au decis foarte multe restricţii, dar (...) şcolile au rămas deschise chiar dacă s-au închis alte activităţi"."Dacă în domeniul economic poţi să îţi mai amâni, evident cu costuri, anumite activităţi, în educaţie timpul pierdut pentru un copil cu greu mai poate fi recuperat. (...) În educaţie avem consecinţe ireversibile. (...) În România, trecerea şcolii de la prezenţa fizică în online în bloc ar trebui să ţină cont de realitatea pe care o avem în teren. Din cifrele pe care le avem, există peste 700.000 de elevi din comunităţi dezavantajate, care nu au acces la echipamente, la internet. (...) În condiţiile în care trecem brutal în sistemul de educaţie online fără să asigurăm acestor copii condiţiile online, înseamnă că pe termen mediu vom accentua şi mai mult abandonul şcolar, exact în mediile defavorizate. (...) Cu toate acestea, înţelegem că s-au luat aceste decizii radicale pentru că în condiţiile date nu există alternativă pe termen scurt. Sănătatea este cea mai importantă pentru orice om, dar după sănătate cel mai important, bunul cel mai de preţ este educaţia", a adăugat Ciolos.El a spus că USR PLUS "aşteaptă, din partea Guvernului, să spună ce are de gând să facă, pentru ca treptat să avem prezenţă fizică la şcoli, acolo unde acest lucru este posibil". "Alianţa USR PLUS poate să sprijine o astfel de măsură doar în condiţiile în care există o viziune despre ceea ce trebuie făcut în perioada următoare. Să creăm în zonele defavorizate condiţiile pentru ca dascălii şi copiii să se întoarcă în siguranţă, cât mai repede, la activitatea fizică", a menţionat Cioloş.