A murit Vasile Gherasim, fost primar al Sectorului 1

"Cu profundă tristeţe am primit vestea plecării dintre noi a colegului nostru, Vasile Gherasim, consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi a României. Prieten, coleg, conducător de departament, cu toţii am pierdut în primul rând un OM, un exemplu de profesionalism, putere de muncă şi abnegaţie în slujba binelui comun. Vasile Gherasim s-a născut în 27 ianuarie 1950, în localitatea Moineşti, judeţul Bacău. Licenţiat în drept şi sociologie, doctor în sociologie urbană, Vasile Gherasim a desfăşurat pe parcursul carierei sale o intensă activitate în administraţia publică centrală şi locală a statului român", se precizează într-un comunicat al Curţii de Conturi a României transmis AGERPRES.Vasile Gherasim s-a născut în 27 ianuarie 1950, în oraşul Moineşti, judeţul Bacău, potrivit site-ului Camerei Deputaţilor, www.cdep.ro.În 1973 a fost licenţiat în Sociologie, la Universitatea Bucureşti, iar în 1982 în Drept, la aceeaşi Universitate, arată sursa citată. Între 1978-1983 a obţinut o specializare în domeniul administraţiei locale de stat, iar în 2005 a obţinut titlul de Doctor în sociologie urbană. În 2010, a absolvit Colegiul Naţional de Apărare pentru Administraţie şi Interne, iar în 2011 Institutul Diplomatic Român, menţionează site-ul www.zmb.ro (Zona Metropolitană Bucureşti).În perioada 1973-1978 a fost inspector la Corpul de control, judeţul Bacău (Consiliul Popular Judeţean), iar între 1978 şi 1981 a ocupat funcţia de secretar la Primăria Buhuşi. Timp de doi ani (1981-1983) a fost viceprimar al oraşului băcăuan Moineşti, iar ulterior (1984-1989) a fost consilier juridic principal la U.A. Sf. Gheorghe, jud. Covasna.Din decembrie 1989 până în mai 1990, a fost prim-vicepreşedintele al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) Covasna şi CPUN Bucureşti. Între 1990-1999, a îndeplinit funcţia de director SC MGV SA Bucureşti.Din 2000, pentru un mandat de patru ani, a fost primarul Sectorului 1 din Bucureşti.Între 2004-2005, a ocupat fotoliul de secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne. Ulterior, în perioada 2005-2008, a fost director SC AS Ideal Construct SRL.A fost deputat din partea PD-L între 2008 şi 2012. În această calitate, a fost preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (sep. 2011 - feb. 2012) şi membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. A făcut parte din grupurile parlamentare de prietenie cu Tunisia, Lituania şi Cipru. Între 2013 şi 2016, a fost consilier parlamentar la Camera Deputaţilor, iar în 2016, consilier al Primarului General.La 7 noiembrie 2017, a fost numit de Parlament în funcţia de consilier de conturi, pentru un mandat de nouă ani, începând cu data numirii.În plan politic, între 1992-1996 a fost membru în Consiliul Naţional al Partidului Democraţiei Sociale din România (PDSR, actualul Partid Social Democrat - PSD) şi vicepreşedinte Bucureşti şi preşedinte sector 1 PSD (1996-2004). A fost membru fondator al PDSR. Din 2005, a fost membru al Partidului Democrat (PD) şi vicepreşedinte al Partidului Democrat-Liberal sector 1 (2006-2008). În 2013, şi-a înaintat demisia din PD-L. Între 2014-2016, a deţinut funcţia de secretar executiv în formaţiunea Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR). Din 2016, a revenit în PSD, ajungând membru al Organizaţiei Sector 1.Activitate publicistică: 1977 - diverse articole în Revista Română de Demografie; 2002 - "Monumente ale Sectorului 1"; 2004 - "Bucureşti, Sector 1"; 2004 - "1989 după 15 ani"; 2007 - "Provocările istoriei şi expansiunea metropolitană"; 2007 - "Monumentele Eroilor". A fost director la Gazeta "România tânără" Bucureşti.A fost decorat cu Ordinul "Serviciul Credincios" în grad de "Cavaler", acordat de Presedintele României în 2005.