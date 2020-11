VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, declarații de presă: Așteptăm primele rezultate ale restricțiilor abia peste două - trei săptămâni

HotNews.ro transmite VIDEO și LIVETEXT cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis









Sunt azi într=o vizită în frumosul și renumitul județ Maramureș

Pandemia din păcate este o îngrijorare din ce în ce mai mare pentru noi

Ați văzut cu siguranță datele, am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate și am prevăzut această situație încă de aseară, împreună cu guvernul am decis noi măsuri care au fost bine gândite, măsuri ferme care vor fi aplicate de luni, măsuri care sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea pandemiei

Sunt măsuri care cu siguranță vor duce la o încetinire a răspândirii virusului, măsuri care ne afectează pe toți dar în astfel de circumstanțe trebuie să fim uniți, toți românii să fim o echipă și în final să trecem cu bine peste această pandemie

Multe din măsurile decise au fost așteptate de fapt. Toate aceste măsuri au fost discutate cu experți, specialiști și așteptăm primele rezultate abia peste două - trei săptămâni

Azi e prima zi de campanie electorală

Mă adresez candidaților, voluntarilor, echipelor de campanie și le solicit să respecte cu sfințenie măsurile impuse pentru a face posibilă și în pandemie campania

Le solicit să fie exemple de cum trebuie să se poarte în pandemie, cum trebuie respectate normele, pentru a ne proteja reciproc

E nevoie de măsuri speciale și sunt foarte hotărât să urmăresc cu mare atenție cum sunt ele respectate

Aceste măsuri sunt necesare pentru a reduce răspândirea pandemiei

Aceste norme trebuie respectate și dacă lucrurile sunt făcute bine atunci avem șansa să ne și protejăm, să și funcționeze economia și să ducem o viață cât se poate de apropiată de realitate







Întrebări





Atena 3: E posibil lockdown după alegeri?





Klaus Iohannis: Eu cred că măsurile decise sunt destul de ferme pentru a ne permite să avem alegeri în siguranță și să continuăm după alegeri fără să intrăm în faze de lockdown





De ce credeți că măsurile la nivel local au eșuat?





Klaus Iohannis: Am observat cu toții că în ultimele săptămâni numărul de bolnavi a crescut rapid. Asta ne-a arătat că măsurile luate, bune, totuși nu au fost suficiente și de aceea au fost inițiate noi măsuri, mai ferme, care vor fi aplicate peste tot și vor contribui la încetinirea răspândirii pandemiei







De ce s-a decis închiderea piețelor, nu și a supermarketurilor?





Klaus Iohannis: Aseară am vorbit de măsuri mai degrabă generic. Într-adevăr am vorbit de închideri de piețe și târguri, dar discutând mai în detaliu am ajuns la concluzia că probabil soluția cea mai înțeleaptă ar fi închiderea piețelor în spații închise, fiindcă este perioada în care foarte mulți români își fac proviziile pentru iarnă. Piețele tradiționale țărănești, în aer liber, rămân deschise.





Se are în vedere transferul unor pacienți în străinătate?





Klaus Iohannis: Am discutat varianta cu ministrul Sănătății. Chiar dacă în momentul acesta există spațiu în spitale, am inițiat deja câteva contacte cu alte state cu care avem relații speciale și sper să nu ajunge acolo, dar in extremis da, avem contacte și le vom valorifica