Mașina Elenei Băsescu, ridicată de pe o stradă din Constanța în prima zi de campanie. „Am greşit, voi plăti amenda”

​​Mașina Elenei Băsescu a fost ridicată de pe o stradă din Constanța unde fusese parcată neregulamentar. Fiica fostului președinte, care candidează pentru un loc de parlamentar PMP în Constanța, a scris pe Facebook că a greșit și că va plăti amenda.





„Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc haşurat. În dimineaţa aceasta, compania municipală mi-a ridicat maşina parcată neregulamentar. Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina”, a scris Elena Băsescu pe Facebook.







La miezul nopții a început campania electorală pentru alegerile parlamentare.