VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, conferință de presă: În cel mai bun scenariu, o primă tranșă de vaccin anti-COVID va ajunge în România în primul trimestru al anului viitor / Vaccinarea întregii populații, cel mai devreme în primăvară

Despre alegerile din SUA

Administrația SUA, indiferent de coloratura politică, a susținut permanent dezvoltarea relațiilor cu România

În privința cooperării politico-militare, a crescut semnificativ nivelul de conștientizare a importanței strategice a Mării Negre

Am dezvoltat o viziune comună România-SUA

La capitolul cooperare economică, au fost înregistrate progrese semnificative în domeniul nuclear civil

A fost parafat un acord care vizează dezvoltarea de proiecte concrete la Cernavodă

În ce privește vizele, partea americană a dat asigurări că acordă o atenție deosebită obținerii de progrese

Mă voi implica în continuare în mod direct pentru consolidarea și extinderea parteneriatului strategic cu SUA

Întrebări





Kanal D: Ați stabilit o politică comună cu liderii europeni, în special în privința carantinării pe timpul nopții?





Klaus Iohannis: Domeniul sănătății e un domeniu de autoritate națională, măsurile pot fi corelate în măsura în care există o înțelegere între state. Nu am discutat modele de carantinare, fiecare stat are legislația națională. Important este să păstrăm libertatea de circulație și libertatea de circulație a mărfurilor, pentru că nu dorim să omorâm economiile europene. Am discutat posibile măsuri de armonizare a perioadelor de carantină, aici există diferențe, pentru unii sunt 7 zile, pentru alții 10, pentru alții 14. La următorul Consiliu vom încerca să concretizăm aceste măsuri