Fostul deputat PSD Cristian Rizea, fugit din țară după condamnare, a fost reținut la Chișinău, după retragerea cetățeniei

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, fugit din țară după ce a fost condamnat pentru corupție și căruia președintele Republicii Moldova i-a retras ieri cetățenia, a fost reținut la Chișinău, relatează Jurnal.md.

Avocatul lui Rizea acuză un abuz din partea președintelui Igor Dodon.

„L-au condus la organul de Poliție. Ne aflăm în fața unui abuz a lui Igor Dodon. El poate veni în România în noaptea asta sau niciodată”, a declarat avocatul lui Cristian Rizea, Alexandru Morărescu.

Rizea a rămas fără cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de președintele Igor Dodon ieri, deși despre faptul că fostul deputat PSD se ascunde la Chișinău se știe de cel puțin un an de zile.

Cristian Rizea a fost condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Acesta s-a refugiat la Chişinău.

Anterior, președintele Igor Dodon a negat faptul că i-ar fi acordat protecție lui Rizea. Potrivit lui, acesta a depus actele pentru a obţine cetăţenia Republicii Moldova pe 14 noiembrie 2017 motivând că ar avea rude în autonomia găgăuză. Pe 28 decembrie 2017, Rizea deja obţinuse paşaportul moldovenesc. Dodon a sugerat că politicianul român a obţinut cetăţenia în urma unei înţelegeri cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, mai scrie Jurnal.md.

Astăzi Dodon a anuțat că a semnat ieri decretul prin care i-a retras acestuia cetățenia. Înainte de reținerea sa, Rizea a anunțat că avocații săi au depus deja actele prin care este contestată retragerea „abuzivă” a cetățeniei RM.

Ministerul român al Justiției așteaptă confirmarea retragerii cetățeniei pentru ca, mai apoi, să reia procedurile de extrădare.

Într-o intervenție telefonică făcută imediat dupa anunțul privind retragerea cetățeniei, Cristian Rizea a făcut mai multe declarații la Realitatea de la București.

„Infractorii din Romania au platit milioane de euro mafiei politice patronate de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc care vor sa secatuieasca Republica Moldova, asa cum au facut-o pana acum. Avocatii mei deja completeaza si fac sesizari catre Curtea Constitutionala. E un fapt abuziv de a retrage cetatenie fara niciun motiv, la presiunea banilor negri. Vladimir Plahotniuc este cel care i-a dat bani lui Ponta in campania pentru alegerile prezidentiale. De aceea era prezent (Ponta - n.r.) la toate intalnirile din Chisinau chiar si atunci cand nu mai era prim-ministru. Acest om (Vladimir Plathoniuc - n.r.) a devalizat ultimii zece ani in Republica Moldova. Igor Dodon este sub papucul lui Plahotniuc. Este un om santajabil. (Plahotniuc - n.r.) Ii controleaza pe toti, mai putin pe Maia Sandu si Andrei Nastase. In rest ii controleaza pe toti. Si poate cativa mai sunt. Asta e rezultatul: oameni care pot fi controlati usor”, sunt o parte din declarațiile făcute de Rizea.

Întrebat dacă se teme că va fi extrădat, fostul deputat a răspuns: „Nu am cum, există un proces”.