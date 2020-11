​Alegeri SUA 2020 Viața după Casa Albă: Ce va face Trump dacă pierde puterea

Viața după ce pleci de la Casa Albă poate fi una liniștită și comodă. Jimmy Carter construiește case, George W. Bush pictează, Barack Obama s-a apucat de kite-surfing pe o insulă privată din British Virgin Islands. Niciuna dintre aceste variante nu pare însă a fi în cărți pentru Donald Trump, în cazul în care republicanul va fi nevoit să-și facă bagajele de la Casa Albă în următoarele 80 de zile, notează Politico. Se va întoarce în televiziune sau va ajunge să frecventeze tribunalele, se întreabă și AFP.Din capul locului, trebuie să spunem că Trump nu-și imaginează că va pierde în fața contracandidatului democrat Joe Biden, decât în glumă, deși mai toate sondajele arată că acesta conduce cursa prezidențială. Ba mai mult, repetatele comentarii ale lui Trump legate de posibila fraudare a scrutinului , prin intermediul votului prin corespondență, și încăpățânarea cu care a refuzat să spună răspicat că va respecta rezultatul alegerilor au alimentat în ultimele luni scenarii apocaliptice, atipice pentru democrația americană până nu demult, legate de varianta în care ar fi nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a-l da afară din Casa Albă.Pe un ton adesea provocator, cel de-al 45 lea președinte american a evocat el însuși mai multe piste. Într-una din zile, aflat la Casa Albă, Trump a evocat râzând posibilitatea de a-și lua soția, Melania Trump, într-o excursie cu mașina."Poate că voi merge la New York, cu mașina, împreună cu Prima Doamnă. Mă gândesc că aș putea cumpăra o mașină cu rulotă și aș putea călători cu Prima Doamnă”, a spus Trump, citat de AFP.Într-una din deplasările sale electorale, Trump a mai avansat o ipoteză, la fel de puțin plauzibilă. Și mai puțin romantică. Aceea de a se muta la țară. ”Nu-i o idee rea, îmi surde”. O ipoteză mai puțin radicală după ce tot el comenta, râzând, la un alt miting electoral că o eventuală înfrângere în fața lui Joe Biden ar fi atât de umilitoare încât ar putea fi silit să fugă din țară."Nu ar trebui să fac glume pe tema asta. Și știți de ce? Să candidezi împotriva celui mai prost candidat din istoria alegerilor prezidențiale pune o mare presiune pe mine. Vă puteți imagina dacă voi pierde? Întreaga mea viață, ce voi face? Voi spune: Am pierdut în fața celui mai prost candidat din istorie. Nu o să mă simt prea bine. Poate voi fi nevoit să părăsesc țara, nu știu”, a comentat Trump La momentul de reconversie profesională, Trump ar putea fi ispitit de micul ecran. Dacă în anii 80-90 numele său era asociat cu afacerile imobilare, emisiunea "The Apprentice" este cea care l-a adus în casele americanilor, făcându-l celebru.Co-producător al showului care a fost difuzat în perioada 2004-2015, el a reușit atunci, dincolo de imperiul său imobiliar, să construiască imaginea unui om de afaceri charismatic.E celebră scena în care, într-una din sălile de la Trump Tower, magnatul își întâmpina concurenții din emisiune, cu replica ritualică: ”Ești concediat!” ("You're fired").Ulterior, odată devenit președinele SUA, Trump a început să se plângă de televiziuni, acuzând chiar și postul Fox News că nu este suficient de ”trumpist” pentru gusturile sale. ”Telespectatorii vor o alternativă acum. Și eu la fel”, a scris el pe twitter, de mai multe ori.2021 ar putea fi ocazia pentru a lansa un nou proiect în televiziune (deși legea îi interzice într-o primă fază efectuarea de investiții) sau de a colabora cu canalele deja existente, fie că este vorba despre One America News sau NewsMax TV.Din perspectiva juridică, plecarea de la Casa Albă pe 20 ianuarie 2021, lucrurile ar putea fi un pic mai complicate. La New York, Trump este vizat de două anchete. Prima este o anchetă penală inițiată de procurorul din Manhattan, Cyrus Vance, care vizează posibile fraude fiscale, prin scheme financiare.A doua este în domeniul civil și a fost lansată de procurorul statului New York, Letitia James. Compania lui Trump este acuzată că ar fi mințit în privința valorii activelor sale pentru a obține prețuri preferențiale și avantaje fiscale.Teoretic, nimic nu l-ar împiedica pe Donald Trump, 74 de ani, să mai încerce o candidatură peste 4 ani. Ar avea atunci 78 de ani, în condițiile în care Joe Biden candidează acum împotriva sa, la 77 de ani.Un singur politician a reușit o astfel de revenire: Grover Cleveland, la sfârștiul secolului al XIX lea. Ales în 1884, a fost învins în 1888, și apoi reales în 1892. În cărțile de istorie, figurează ca fiind al 22 lea și al 24 lea președinte american.Desigur, Cleveland avea doar 56 de ani la al doilea mandat. În plus, odată plecat de la Casa Albă în ianuarie 2021, este posibi ca Partidul Republican să dorească să întoarcă pagina trumpismului.Dintre toate versiunile, una singură pare foarte puțin plauzibilă: o retragere discretă. Mereu neliniștit, Trump este avid de atenția publicului. Vorbim până la urmă despre un bărbat care nu a putut sta nici măcar un weekend întreg în camera sa de spital, când a fost diagnosticat cu Covid, și a trebuit să facă un tur cu mașina în jurul Centrului Medical Walter Reed pentru a face cu mâna suporterilor.