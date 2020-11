O fetiță de 3 ani a fost salvată de sub dărâmături la 65 de ore după cutremurul din Turcia

Membrii echipelor de intervenţie au realizat delicata operaţiune de extragere a fetiţei Elif de sub dărâmăturile provocate de prăbuşirea unui bloc de apartamente din Izmir, a precizat Agenţia de gestionare a dezastrelor (AFAD), la trei zile după ce un puternic seism cu epicentrul plasat în Marea Egee a zguduit vineri Turcia, cât şi Grecia.Bilanţul a urcat la 83 de victime, a anunţat ministrul turc pentru Mediu şi Planificare Urbană, Murat Kurum, după ce mai multe cadavre au fost recuperate de sub clădirile prăbuşite în Izmir, al treilea oraş ca mărime din această ţară.De asemenea, în urma seismului din Marea Egee, doi adolescenţi au murit pe insula greacă Samos, potrivit presei naţionale.Operaţiunea de salvare a fetiţei Elif, care a fost transportată imediat la un cort medical, a putut fi vizionată la televiziune.Mama fetiţei Elif şi trei fraţi ai ei au fost salvaţi de sub dărâmăturile acelui bloc cu opt etaje, sâmbătă, la 23 de ore după producerea seismului. Din păcate, unul dintre fraţii lui Elif a murit între timp, raportează CNN.Potrivit unui mesaj publicat de AFAD pe Twitter, o altă fată, Idil Sirin, în vârstă de 14 ani, a fost salvată după ce a petrecut 58 ore sub dărâmături.Turcia se află la confluenţa unor importante falii seismice şi a fost afectată în trecut de mai multe cutremure de pământ devastatoare. Un astfel de seism, care s-a produs în nord-vestul ţării în 1999, a ucis peste 17.000 de persoane.