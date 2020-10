Atacul de la Nisa Patronul unui restaurant: Vindeam croissante când un bărbat a venit la mine:” Domnule, este o femeie decapitată în biserică” / Totul s-a petrecut în 10 minute

Un martor ocular pe nume David, care conduce restaurantul Brioche Chaude, din fața bisericii a spus postului BFMTV că el este cel care a alertat poliția.“Vindeam croissante când un bărbat a venit la mine, spunându-mi: < >. Nu l-am crezut la început, însă omul a repetat informația. Am mers la catedrală și am văzut poliția municipală și am chemat-o. Au venit foarte repede. M-am întors în restaurant și am tras obloanele”, a povestit martorul.Acesta a adăugat: “Persoana care a venit la mine era cineva care fusese în catedrală și era în stare de șoc. Mi-a spus doar atât: < >. Atât. Eram șocat, încă mai tremur”, a mai povestit bărbatul.Atacatorul avea asupra lui acte de identitate, potrivit poliției, care i-a luat amprentele pentru a verifica dacă acesta este în evidența sericiilor secrete.Poliția examinează și o înregistrare video pentru a stabili care au fost acțiunile atacatorului înainte de atentat.Nisa este unul dintre orașele franceze cu cea mai vastă rețea de camere de supraveghere.