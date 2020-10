Dominic Fritz a fost validat definitiv ca primar al Timișoarei

„Sunt, de azi, primar validat definitiv al Timișoarei”, a anunțat pe pagina sa de Facebook Dominic Fritz, acesta precizând că „tocmai am vorbit și cu d-na Prefect, care mi-a comunicat că voi fi învestit în funcție vineri, 30 octombrie, la ora 10:00”.Cele trei contestații depuse vizau dreptul lui Dominic Fritz de a candida la funcția de primar al Timișoarei deoarece nu este cetățean român și pentru că nu are domiciliul, ci doar reședința în România.„Este o victorie nu doar a mea ca persoană, este a timișorenilor care au dat votul lor unui cetățean european” a scris Fritz, adăugând că „a învins o idee, a Europei comune, principiul că orice cetățean european are dreptul să participe la alegeri în localitatea în care a ales să se stabilească”.Dominic Fritz a câştigat alegerile pentru primărie cu 52,66% (49.191 de voturi).