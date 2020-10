O profesoară din Maramureș a fost filmată în timp ce își pălmuia elevii. Ministrul Educației a cerut anchetă -VIDEO

”Astăzi (ieri-n.red) am aflat de pe pagina de Facebook a lui Andy Popescu, dintr-o înregistrare video, că mai mulți elevi de la o școală din localitatea Borșa, județul Maramureș, au fost loviți de o profesoară. Am contactat personal atât inspectorul școlar general, cât și inspectorul școlar general adjunct ai inspectoratului școlar, solicitându-le ca luni dimineață să înceapă o anchetă la respectiva unitate de învățământ, iar la finalul acesteia, să întreprindă toate măsurile necesare impuse de lege”, a precizat Anisie pe Facebook.”Mă întristează să aflu despre astfel de incidente! Cu toții trebuie să reacționăm ferm și imediat, cu toleranță zero la violența în școli”, a mai susținut ministrul Educației.