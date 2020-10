Cum să obțineți cunoștințe de afaceri concrete care vă pot aduce câștiguri imediate?

Articol susținut de LINK Academy

Pe toți ne interesează poveștile de viață ale celor mai de succes oameni de afaceri, le urmărim cu atenție carierele și ne-ar plăcea să aflăm ce abilități folosesc și ce cunoștințe aplică pentru a obține acest imens succes în afaceri. Că succesul în afaceri și o carieră bine plătită nu sunt un lucru intangibil și rezervat doar unui număr redus de persoane, o confirmă și cursanții BusinessAcademy care, după doar 10 luni de școlarizare intensivă, au reușit să- și îmbunătățească carierele, iar unii chiar să-și înființeze propria afacere.În prezent, când joburile au devenit imprevizibile și instabile, când nu cunoaștem dimensiunea influenței coronavirusului asupra economiei, perfecționarea și suportul sunt și mai necesare. Cursanta BusinessAcademy Daniela Marin s-a convins cât o poate ajuta acest program să-și dezvolte o afacere de succes. Pentru ea școlarizarea de un an de zile la departamentul Cambridge Business Program a ajutat-o să-și atingă potențialul maxim în muncă.- După mine, cursurile sunt foarte utile, am reușit să mă perfecționez și să aprofundez domeniul afacerilor, să asimilez toate informațiile necesare și, în cele din urmă, să devin un antreprenor de succes și să-mi construiesc, pas cu pas, propria afacere. Profesorii sunt foarte comunicativi, foarte buni din punct de vedere profesional, au avut răspuns la orice întrebare și îndoială a mea. Sfatul meu pentru generația viitoare este să acceseze cursurile BusinessAcademy cu încredere, pentru că vor avea succes și sigur vor ajunge unde și-au propus.Unul dintre cele mai mari avantaje oferite de BusinessAcademy este că aproape toți cursanții au posibilitatea să studieze la distanță . Datorită celei mai moderne platforme Distance Learning, cunoștințele și abilitățile se transmit cursanților la același nivel de calitate ca și când ar fi prezenți fizic la cursuri. Datorită acestui aspect, foarte mulți aleg această opțiune de studiu, deoarece le permite să-și armonizeze obligațiile personale cu cursurile. Interacțiunea cu profesorii este susținută, toate testele necesare pentru verificarea cunoștințelor, precum și materialele de la cursuri sunt aici.Miruna Postolache a absolvit programul Public Relations și la final a fost încântată de cât de ușor s-a adaptat studiului online, deoarece totul a fost foarte ușor de folosit.- Am ales BusinessAcademy deoarece în acel moment doream să-mi aprofundez cunoștințele de relații publice și vroiam altceva, un curs care să-mi ofere flexibilitate deoarece aveam un program foarte încărcat. Platforma e foarte prietenoasă. Dar, la început, nu mi-am dat seama cum să mă orientez și am apelat la suportul tehnic care m-a ajutat imediat. Îmi cereau mereu feedback, ceea ce m-a ajutat să mă obișnuiesc cu platforma. E foarte bine structurată, deși la început m-a speriat volumul materialului pe care trebuia să-l parcurg și să-l asimilez. Am parcurs și câteva domenii adiacente și complementare, cu exemple concrete, studii de caz, exerciții. Îndemn pe oricine să se înscrie la cursurile BusinessAcademy.Educația formală ne oferă cunoștințe teoretice largi din domeniul nostru de interes. BusinessAcademy oferă o specializare mai restrânsă cu accent pe cunoștințe și abilități practice care se pot aplica imediat în muncă. Lucrați la cariera voastră alături de directori de succes, manageri de top și proprietari de companii. Urmăriți schimbările de pe piață, trendurile noi și vă veți evidenția la job ca o persoană de neînlocuit și un lider care aduce cele mai bune rezultate.- Cursurile de la LINK Academy sunt actualizate și reprezintă o combinație de cunoștințe de bază, pe care eu le acumulasem deja în timpul doctoratului meu, și cele mai noi informații de pe piața managementului și alte informații de la alte universități. Platforma este intuitivă, ai nevoie doar de 10 minute să o accesezi și găsești foarte ușor informațiile de care ai nevoie. Dialogul permanent cu mentorii te ajută mai ales la taskurile de la curs. Sfatul meu pentru generația viitoare este să-și planifice foarte bine cursurile pe care vor să le urmeze, de la primul la ultimul, ca să- și controleze timpul și să fie consecvenți. - ne spune Haris Nicorescu de la programul Management.Școlarizarea la BusinessAcademy este menită tuturor celor care vor să dobândească cunoștințe și abilități practice necesare pentru o carieră profitabilă și de succes în marile companii sau pentru înființarea propriei afaceri. Cursanții BusinessAcademy pot să aleagă unul dintre cele 12 programe , din 6 cele mai importante domenii de afaceri, și într-un an de zile, indiferent de cunoștințele anterioare, să obțină o educație care le va oferi posibilitatea de a-și începe o carieră nouă în antreprenoriat, administrarea afacerilor, management, marketing și vânzări, finanțe sau gestionarea proiectelor.Programul BusinessAcademy este autorizat de către prestigiosul Departament de Examinări Internaționale Cambridge University, iar după școlarizare, cursanții dobândesc certificate care le pot asigura un job pe cele mai bine plătite poziții. În funcție de dorințele și posibilitățile cursanților, cursurile se desfășoară în două moduri: tradițional - studiu în clasă, și online - studiu la distanță, așadar acest tip de educație este disponibil și celor care, din cauza obligațiilor personale, nu au timp să frecventeze cursurile cu regularitate.Foștii cursanți BusinessAcademy care și-au găsit joburi foarte bine plătite imediat după școlarizare, în ciuda situației actuale pe piața muncii – sunt cel mai bun indicator că în 10 luni sau chiar mai puțin îți poți schimba cariera.La BusinessAcademy înscrierile pentru noua generație sunt în curs, iar numărul de locuri este limitat. Profitați de prețurile reduse la înscriere care durează până la sfârșitul lunii și începeți școlarizarea care va schimba cursul carierei voastre în direcția corectă. Exemplele de reușită sunt multe, deveniți și voi unul dintre ele. Înscrieți-vă la cea mai modernă școală de a faceri din regiune