[P] Tratament pentru regenerarea părului/ Soluția Regivero: ingrediente active, în concentrație mare

Tratament pentru regenerarea părului românesc

Consultația personalizată gratuită

Ce este garanția pe satisfacție?

Ce conține tratamentul pentru regenerarea părului?

Dacă cochetezi cu această idee și îți dorești să găsești un produs care să te ajute, atunci trebuie neapărat să te informezi cu privire la tratamentele de păr Regivero , cel mai competitiv producător românesc de dermatocosmetice.Regivero a luat naștere din dorința unui antreprenor român de a oferi soluția găsită de el pentru tratarea problemelor de păr și altor oameni, cu aceleași probleme. De 15 ani, de când a fost lansat pe piață Regivero a dat rezultate demne de apreciat atât în cazul femeilor, cât și în cazul bărbaților.„Am dezvoltat un brand de produse premium, care are toate ingredientele necesare, în concentrație crescută. În comparație cu alte branduri, noi alocăm aproximativ 80-90% pe compoziție, și un procent sub 20% pentru alte costuri legate de producția și promovarea produsului. Obiectivul nostru este să livrăm rezultate: rezultate garantate dacă este urmărită schema de tratament. Totodată suntem singura companie care returnăm costul tratamentului, dacă acesta se dovedește a fi ineficientă” - punctează avantajul principal fondatorul brandului, Ruben Marian. Garanția pe satisfacție se oferă tuturor clienților dacă în 60 de zile de la aplicarea tratamentului pentru regenerarea părului , nu se văd rezultate tangibile.Tratamentele de păr sunt recomandate conform unei scheme de tratament care este stabilită de către consultantul Regivero în urma unei consultații personalizate și complet gratuite, care se derulează online sau telefonic.Specialiștii Regivero în recomandarea schemei de tratament potrivită au la dispoziție un chestionar, iar pe baza răspunsurilor primite identifică, amănunțit, atât severitatea problemei, cât și durata acesteia. Pe baza răspunsurilor se tratează problemele identificate: este posibil ca în prima etapă să fie necesară reglarea nivelului de sebum, și doar după aceea să fie tratată căderea părului sau regenerarea firelor de păr.Cu Regivero regenerarea părului fragil, lipsit de volum nu mai este o problemă. Tratamentele de regenerare Regivero se bazează pe chimia verde, care are la bază ingrediente botanice eficiente, în concentrație mare, încât să producă rezultate eficiente.„Eu am așa de mare încredere în tratamentele de păr Regivero încât garantez returnarea costului de tratament dacă rezultatele nu apar în 60 de zile, în condițiile utilizării produselor conform schemei de tratament stabilit”, puntează avantajul comercial al produsului fondatorul mărcii, Ruben Marian.Tratamentele de păr Regivero au obținut 6 certificări de calitate. Produsele sunt de calitate superioară, compatibile dermatologic, sigure pentru utilizare umană și eficiente, iar toate aceste aspecte sunt certificate prin teste. „Obiectivul nostru este să garantăm rezultatele tratamentelor, tocmai de aceea, pe lângă testele de calitate am derulat, separat, și un alt test cu privire la eficacitatea conservării a formulei. Drumul către perfecționarea produselor a fost lung: inițial nu am găsit profesioniști care să ne ajute nici în îmbunătățirea formulei și nici în efectuarea testelor. În cazul nostru, îmbunătățirea formulei pentru un singur produs a durat 4 luni, dar am considerat că trebuie să investim până când rezultatele testelor sunt cele maxime. Fiind un brand premium nu putem să ne mulțumim cu locul doi” - povestește despre procesul de perfecționare a tratamentelor Samuel Maran, COO Regivero.În acest tratament sunt valorificate puterile ingredientelor botanice în mod eficient. Tratamentele de regenerare, bazate pe substanțe active naturale sunt mult mai compatibile cu pielea și părul, decât cele sintetice, astfel că apariția posibilelor reacții adverse este redus la minim.Șampoanele și loțiunile sunt fabricate din ingrediente biologice și botanice, complet naturale. Una dintre cele mai importante componente sunt castanul sălbatic și proteina placentară, care activează circulația sângelui la nivelul rădăcinilor firelor de păr. Părul este hrănit și hidratat de către complexul de vitamina B, elastina, serină marină, ginseng, extract de miere și proteine esențiale. Iar colagenul și biokeratina au rolul de a proteja părul de razele UV şi IR, poluare, medicaţie, stres în exces.