Siguranța în trafic, prioritatea UE până în 2022 - webPR

La nivelul Uniunii Europene sunt planificate o serie de măsuri și reglementări pentru a crește siguranța în trafic, printre care și dotarea cu dispozitive de limitare a vitezei pentru toate mașinile noi vândute începând cu anul 2022.Astfel, la 60 de ani de când Volvo Cars a inventat centura de siguranță în trei puncte, despre care Organizația Mondială a Sănătății estimează că a salvat peste un milion de vieți * , siguranța rutieră rămâne un subiect mai relevant ca niciodată. Folosind deja limitatoare de viteză pe mașinile sale, Volvo duce mai departe inovația și evoluția tehnologiei pentru a identifica noi modalități de protejare a participanților la trafic și va dota pe viitor mașinile cu senzori care monitorizează privirea și mișcarea corpului. Senzorii vor detecta dacă șoferul este concentrat la drum sau este distras de factori externi.Țările cu cele mai bune rezultate înregistrate în 2019 în ceea ce privește accidentele rutiere sunt Suedia (22 de decese / 1 milion locuitori) și Irlanda (29 / 1 milion locuitori). La polul opus, cele mai ridicate rate de deces sunt înregistrate de România (96 / 1 milion de locuitori), Bulgaria (89 / 1 milion locuitori) și Polonia (77 / 1 milion locuitori).Suedia este recunoscută în toată lumea pentru siguranța rutieră, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul siguranței copiilor în mașină, suedezii sunt cei care au inventat primul scaun de mașină pentru copii cu orientare spre spatele mașinii, dar și înălțătoarele auto.„Atunci când vorbim despre protecția copiilor în mașină, există două principii importante. Pentru cei mai mici dintre ei, este nevoie de protejarea capului și a gâtului, deoarece gâtul lor este prea firav pentru a susține capul. Iar cei cu vârste puțin mai mari pot călători cu fața înspre direcția de mers, folosind sistemele de siguranță ale mașinii (centura de siguranță), adaptate pentru ei”, spune Dr. Lotta Jakobsson, Specialist Tehnic Senior la Centrul de Siguranță Volvo Cars.Inspirați de NASA și de modul în care se deplasează astronauții, suedezii au ajuns la concluzia că cel mai bun mod de a proteja copilul în cazul unui accident este prin susținerea și sprijinirea capului și reducerea la minimum a mișcărilor de la nivelul gâtului. Așa a fost inventat primul scaun auto pentru copii, al cărui prototip a fost testat în anul 1964 pe o mașină Volvo, iar în anul 1967 a intrat în producție.Ceea ce face unic modelul suedez, este o comunicare transfuncțională între autorități, industria auto și cercetători, având cu toții un singur obiectiv: cea mai bună protecție pentru copii. În plus, spre deosebire de alte țări, unde părinții obișnuiesc să întoarcă scaunul copilului cu fața înspre sensul de mers odată ce copilul a împlinit vârsta de un an, în Suedia acest comportament nu există. Din acest motiv, anul trecut, doar nouă copii sub 18 ani și-au pierdut viața în accidente rutiere în Suedia.La nivel mondial, se estimează că numărul copiilor răniți în accidente rutiere este de 10 milioane în fiecare an. De cele mai multe ori, accidentele au ca urmări leziuni la nivelul capului și fracturi ale membrelor. În plus, rănile cauzate de accidentele rutiere sunt cauza principală de deces în rândul copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 29 de ani.Potrivit Asociației Americane de Pediatrie, accidentele auto continuă să fie principala cauză de deces în cazul copiilor cu vârste de patru ani și peste. Folosirea mijloacelor de siguranță pentru copii în mașină poate să reducă cu până la 60% rata de deces. Iar scaunele auto pentru copii cu orientare către spatele mașinii au un nivel de siguranță de cinci ori mai ridicat decât cele cu orientare către sensul de mers.