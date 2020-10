Chicago, orașul american cu cei mai mulți șobolani

Clasamentul se bazează pe numărul noilor tratamente împotriva rozătoarelor realizate de filialele grupului Orkin în oraşele americane între 1 septembrie 2019 şi 31 august 2020.Este pentru al şaselea an consecutiv când Chicago, cel mai populat oraş din statul Illinois, ocupă prima poziţie în acest clasament. "Şobolanii au luat cu asalt străzile din Chicago, încă o dată", au scris reprezentanţii grupului Orkin într-un comunicat.Los Angeles s-a clasat pe locul al doilea în ediţia din 2020 a acestui top, iar New York încheie podiumul, ocupând poziţia a treia. Washington s-a plasat pe poziţia a patra, iar Topul 5 este completat de San Francisco."Într-un an fără precedent, vizibilitatea rozătoarelor a crescut, generând îngrijorări atât în rândul proprietarilor de case, cât şi al celor de companii. Aşa cum s-a relatat şi în primăvară, închiderea forţată de pandemie a restaurantelor a forţat rozătoarele să caute noi surse de hrană. Fără resturi alimentare de consumat, aceşti dăunători au fost văzuţi căutând hrană în zone noi şi prezentând un comportament neobişnuit sau chiar agresiv", se mai afirmă în comunicatul publicat de Orkin.În ianuarie, compania Orkin a publicat şi clasamentul său pe 2020 dedicat celor mai infestate oraşe cu ploşniţe, în care primul loc a fost ocupat de Washington.Capitala americană a depăşit astfel oraşul Baltimore, care a coborât pe poziţia a doua după trei ani consecutivi petrecuţi în fruntea acestui top. New York s-a situat pe locul al şaselea.