Numărul accidentelor produse în această vară pe autostrăzi a scăzut cu 43% faţă de anul trecut (Poliţia Română)

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Poliţia Română și citat de Agerpres, în perioada iunie - august, poliţiştii au aplicat 15.669 de sancţiuni contravenţionale şi au reţinut 1.154 de permise de conducere.Pentru încălcarea regimului legal de viteză cu mai mult de 50 de km/h au fost aplicate 974 de amenzi contravenţionale, în fiecare caz fiind reţinut permisul de conducere al conducătorului auto, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa unor substanţe psihoactive, au fost constatate 30 de infracţiuni, fiind constatate şi 36 de fapte de conducere sub influenţa alcoolului.De asemenea, au fost constatate 69 de fapte de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sub limita prevăzută de lege pentru a fi infracţiune (0,80 g/l alcool pur în sânge), în aceste situaţii fiind aplicate sancţiuni contravenţionale.