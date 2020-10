Prefectul Capitalei spune că este în izolare după ce a intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-19

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat vineri seară, la B1 TV, că, a fost testat pentru COVID-19 şi trimis să stea în izolare până la primirea rezultatului, după ce a intrat în contact la serviciu cu o persoană depistată cu coronavirus. Cu o zi înainte, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Bucureşti, Mariana Stancu-Ţipişcă, spunea că prefectul este în concediu de odihnă.

"Eu, astăzi, n-am fost la serviciu. A fost un caz de COVID. Fiind contact, s-a prezentat ambulanţa. Am fost şi eu testat şi trimis să stau în izolare până primesc rezultatul acestui test. Am fost la serviciu şi la prima oră am aflat că un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv, drept care şi eu, şi încă o persoană au trebuit să fie testate şi trimise acasă în izolare până mâine, când vom afla rezultatul”, a afirmat Cojanu, potrivit News.ro