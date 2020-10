VIDEO Nicușor Dan: Nu am fost până acum în Primărie. Acum, că întârzie preluarea mandatului, mă gândesc să mă duc

Foto: Inquam Photos via Digi24.ro

Nicușor Dan, ales primar general al Capitalei la alegerile din 27 septembrie, spune că nu a fost până acum în primărie, vrând să evite "alte replici", dar că acum, că va întârzia în continuare preluarea mandatului, se gândește să se ducă.

"Nu am fost în primărie, am vrut să evit alte replici. Acum, că mai întârzie preluarea mandatului, mă gândesc să mă duc. (...) În tot acest timp, am avut întâlniri cu alte instituții care țin de funcționarea Primăriei", a declarat Nicușor Dan, joi, la interviurile HotNews Live.

Preluarea mandatului de primar general al Capitalei de către Nicușor Dan era programată pentru vineri, dar întârzie, pentru că, potrivit legii, el trebuie să preia mandatul odată cu Consiliul General, care nu a fost validat încă de instanţă.