[P] Adevărul gol-goluț despre grăsimile trans

Am apelat la un nutriționist pentru ajutor: dr. Laura Davidescu, specialist în Nutriție și Siguranță Alimentară, iar ea ne va explica ce sunt grăsimile trans, în ce alimente se găsesc și care sunt alimentele sigure pentru consum din acest punct de vedere.Grăsimile trans, numite și acizi grași trans, sunt un tip anume de acizi grași nesaturați, care se găsesc atât în mod natural în unele alimente, cum sunt carnea și produsele lactate de la animale rumegătoare, precum sunt smântâna, untul sau brânza. De asemenea, ele se pot forma și din uleiuri vegetale parțial hidrogenate.Uleiul vegetal hidrogenat este fabricat din uleiuri comestibile extrase din plante, cum ar fi măslinele, floarea-soarelui și soia. Până acum, totul este în regulă, nu? Deoarece aceste uleiuri sunt de obicei lichide la temperatura camerei, multe companii au folosit hidrogenarea pentru a obține o consistență mai solidă și mai cremoasă. În timpul acestui proces, moleculele de hidrogen sunt adăugate pentru a modifica textura, stabilitatea și durata de valabilitate a produsului final.Ce nu știu mulți oameni, deși acest lucru este foarte important atunci când ne pregătim singuri mâncarea este că, pe lângă uleiurile hidrogenate industrial, există și cele care sunt hidrogenate în timpul gătitului, când prăjim ceva la temperatură ridicată. De exemplu, când facem gogoși. De-a lungul timpului, s-a dovedit că acest tip de substanță nu este deloc sănătoasă. Deci, aveți grijă cu uleiul și mâncarea prăjită!Este corect. Dar acest lucru nu este nimic nou, acesta este standardul din ultimii 8 ani. Multă vreme, până în 2012, margarina s-a produs prin hidrogenarea uleiurilor vegetale, ceea ce evident ducea la apariția grăsimilor trans. Dar, după ce s-a dovedit științific efectul negativ, procedeul a fost abandonat și înlocuit cu un altul, care se numește esterificare, și care nu afectează moleculele și nici sănătatea. Practic, uleiurile vegetale de rapiță, floarea-soarelui, măsline, in etc. sunt mixate cu un agent de esterificare, care le solidifică ușor - cam cum se face maioneza. Deci margarinele din zilele noastre sunt lipsite de grăsimi trans.Cu toate acestea, multă lume crede că margarina este ceva nesănătos, pentru că există atât de multe dezinformări peste tot. Dar să nu uităm că și cafeaua era considerată nocivă acum un deceniu sau două din simplul motiv că era asociată alte obiceiuri rele, precum consumul de alcool sau fumatul. Între timp, cafeaua și-a recâștigat reputația de băutură ușor energizantă și absolut sigură pentru sănătate și probabil că la fel se va întâmpla și cu margarina, care este o alternativă de grăsime vegetală foarte bună, un aliment pe bază de plante care poate fi o bună sursă de nutriție în viitor.Trebuie să fim conștienți că ele există natural, dar se formează în mâncăruri precum carnea prăjită, produsele de patiserie, coapte în cuptoare superîncinse, sau în înghețata pregătită cu frișcă sau lapte gras. Așa că, dacă vrem să limităm conținutul de acizi grași trans în dietă, ar trebui să ne orientăm cât mai mult către alimente de origine vegetală: fructe, legume, cereale, nuci, semințe, uleiuri de bună calitate și să fim atenți cu carnea și produsele lactate. Echilibrul este cel mai important.Încă un lucru. Pentru a evita grăsimile trans, e bine să citim etichetele cu atenție și să evităm produsele la care apar în lista de ingrediente grăsimile hidrogenate sau parțial hidrogenate. Vestea bună este că autoritățile europene sunt preocupate de acest aspect și au reglementat deja ca grăsimile trans să dispară din produsele alimentare, iar mulți producători s-au conformat deja, eliminându-le chiar înainte ca acest lucru să devină obligatoriu.