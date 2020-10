Guvernul prelungește starea de alertă cu o lună, dând undă verde noilor restricții

De asemenea, este prevăzută reducerea progresivă a activității restaurantelor, cafenelelor, teatrelor și cinematografelor, putându-se ajunge până la închiderea acestora în localitățile unde indicele de infectare trece de 3 la mia de locuitori. Raed Arafat a precizat, răspunzând unei întrebări, că restaurantele vor putea funcționa acolo unde Comitetele Județene vor emite decizii privind incidența de cazuri de COVID-19 sub 3 la mia de locuitori."Atunci când incidenţa depăşeşte 1,5 la mie şi este până la trei la mie, vor funcţiona cu capacitate de 30% iar programul va fi redus până la ora 23,00. Atunci când incidenţa depăşeşte 3 la mie, activitatea va fi sistată", a precizat şeful DSU, Raed Arafat, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. El a mai spus că, potrivit hotărârii CNSU, tot personalul care lucrează în centrele pentru persoane în vârstă sau pentru persoane cu dizabilităţi va fi testat săptămânal pentru SARS-CoV-2.Pe agenda anunţată a şedinţei de guvern figurează un proiect de ordonanţă de urgenţă privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 21/1996."Prin proiectul de act normativ se creează, la nivel naţional, cadrul procedural ce asigură exercitarea efectivă a dreptului la despăgubiri, prevăzut în legislaţia Uniunii Europene, pentru prejudicii care rezultă din încălcări ale legislaţiei Uniunii şi ale legislaţiei naţionale în materie de concurenţă", se arată în nota de fundamentare a actului normativ.În cadrul şedinţei de guvern va fi aprobat şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de acordare a garanţiei de stat în favoarea Societăţii Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19."Prin prezentul proiect de act normativ se propune spre aprobare modelul convenţiei de garantare şi modelul scrisorii de garanţie care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului, precum şi termenii financiari ai împrumutului garantat de stat care va fi acordat Blue Air de către Banca de Export Import a României EximBank S.A. (Eximbank), în numele şi în contul statului român. Împrumutul în valoare de 300.775.000 lei se va acorda companiei de către Eximbank România pe o perioadă de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 cauzate direct în perioada martie - iunie 2020, şi pentru acoperirea parţială a nevoilor urgente de lichiditate ale companiei în perioada septembrie 2020 - februarie 2021, la o dobândă de ROBOR la 12 luni plus o marjă de 4% pe an, o perioadă de graţie de 12 luni", se explică în nota de fundamentare a actului normativ. Un alt proiect de hotărâre de guvern vizează modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin HG 42/2017.Conform notei de fundamentare, prin această hotărâre de guvern se doreşte, între altele, pentru transportul pe calea ferată, "eliminarea condiţionării de emitere a legitimaţiilor de călătorie on-line prin încheierea unui Protocol între operatorii de transport şi implementarea unui mod de lucru simplificat de validare/confirmare a calităţii de student în vederea achiziţionării legitimaţiilor de călătorie on-line şi prin automate de vânzare".Pe agenda şedinţei Executivului figurează şi o serie de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.