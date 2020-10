Cum rămân de izbeliște familiile medicilor morți de Covid-19 din cauza unei legi care de cinci luni n-are norme de aplicare

Teoretic, în cazul lui Rareș, 3.700 de lei. Practic, conform deciziei Casei de Pensii, 700 de lei. Mai puțin de un salariu minim pe economie.



„În loc de toată documentația pe care am dus-o eu și am prezentat-o și o am la dosar, cu Covid și Sars-CoV-2 – ea fiind în activitate la serviciu, nefiind o persoană bolnavă, era sănătoasă – mi-au trecut pe decizie boală obișnuită. Vă spun sincer că mă întorc cu fața în jos și-mi vine să mor. Să văd boală obișnuită! Nu știu în ce context au putut să scrie așa ceva. Cu toată hârțogăraia în față. Obișnuită, cum? Adică am căzut și-am murit?”, se întreabă retoric Rodica Hriscu.

Fiica ei, asistenta medicală Lenuța Buta, de 45 de ani, a murit pe 23 mai într-un spital din Iași. Pentru mulți dintre români ar fi rămas doar „decesul 1178”, dacă moartea ei n-ar fi adus în prim-plan un vid legislativ: deși decedată din cauza unor complicații produse de virusul Sars-CoV-2, ultimele două teste care i s-au făcut în timp ce era internată în spital au ieșit negative, unul dintre ele chiar după ce murise. Ceea ce a însemnat că nu mai putea fi, oficial, numărată în rândul morților de Covid-19.

Acum, la mai bine de cinci luni de la întâmplare, bunica se află în situația de a-și întreține nepotul, pe Rareș, care e în anul I de facultate în Iași, cu doar 700 de lei pe lună, cât a decis Casa Județeană de Pensii că trebuie să primească acesta, ca fiu al femeii decedate.Asta deși de mai bine de cinci luni există o lege care stipulează că urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul beneficiază de dreptul la o pensie de urmaș, egală cu 75% din salariul de bază al personalului medical la data decesului, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau la 26 de ani, dacă trebuie să își termine studiile universitare.