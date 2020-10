[P] Lego înlocuiește plasticul ambalajelor cu hârtie reciclată: „Am ascultat de dorințele copiilor”

Toate ambalajele Lego vor fi fabricate din materiale regenerabile sau reciclate până în 2025. „Primim mii de scrisori pe an și multe dintre ele privesc plasticul și mediul înconjurător. Copiii desenează imagini și oferă exemple de cum ar dori să arate ambalajul”, au anunțat cei de la Lego.Lego - oferte emagÎncepând din 2021, pungile de plastic tradiționale în care sunt ambalate piesele vor fi înlocuite progresiv cu pungi de hârtie reciclabile.În producția sa, gigantul danez, instalat la Billund, se asigură că marea majoritate a plasticului său este deja reutilizat în fabricile sale, dintre care principalele se află în Ungaria, Republica Cehă, Mexic, China și Danemarca.Potrivit unui studiu recent realizat de compania specializată NPD, 47% dintre cumpărătorii din întreaga lume au renunțat să cumpere o jucărie din motive de durabilitate.Lego dorește, de asemenea, să-și îmbunătățească cărămizile, fabricate în prezent cu materiale plastice „ABS”, utilizate și în aparatele de uz casnic.Deocamdată, doar 2% din cărămizi - adică aproape 80 din cele 3.600 de articole vândute - provin dintr-un material de origine biologică: polietilena pe bază de trestie de zahăr, care este utilizată în principal pentru copaci, frunze și bucăți ale „kiturilor”, dar acest lucru va fi extins, garantează Lego, pentru a putea îndeplini ambiția de a face produse 100% durabile până în 2030.Lego a arătat tot timpul o preocupare spre protecția mediului înconjurător și reducerea poluării, cu atât mai mult cu cât este una dintre companiile care au folosit ani de zile plasticul pentru fabricarea produselor sale.Astăzi, Lego nu doar că e cea mai mare companie din domeniul jucăriilor din întreaga lume, dar se bucură de o popularitate pe care nu multe branduri reușesc să o obțină: este iubită de adulți, copii, este populară, dar totodată nișată, având o bază de fani hardcore.Lego - oferte EMAG Din 1932 a reușit să păstreze până azi ethos-ul de „joacă creativă”, care a fost de la bun început crezul companiei. Lego a sumarizat astfel rațiunea sa de a fi: „Cu imaginația unui copil, Lego poate fi absolut orice pe lumea asta. Imaginația este limita”.Dar pentru Lego nu au fost mereu vremuri la fel de pline de succes. Ba chiar, la un moment dat, compania s-a aflat pe marginea falimentului.Lego a devenit cea mai mare companie de jucării din lume doar de câțiva ani, după lansarea popularului film The Lego Movie. Încasările din acesta au făcut din Lego o companie mai mare decât Mattel (compania care produce jucăriile Barbie, Fisher Price etc). Acest lucru s-a întâmplat acum șase ani.Povestea de succes a Lego are origini umile. Compania a fost fondată de Ole Kirk Christiansen în 1932, în micuțul orășel Billbund, din Danemarca, unde Lego are în continuare sediul. Numele Lego vine din cuvintele daneze „leg godt”, „joacă-te frumos/bine”. Christiansen a fost un tâmplar, dar când Marea Recesiune a lovit, iar mobila nu s-a mai comandat, a început să producă jucării.La început, Christiansen s-a rezumat la jucării din lemn, precum mașinuțele sau yoyo-urile. Abia în 1940 Lego a început să producă jucăriile pe care le cunoaștem azi. Secretul a fost o matriță și un aparat de injectat plastic, în care Christiansen a recunoscut, de la început, potențialul.Nu Christiansen a inventat cuburile de jucărie. La vremea aceea, existau deja mai multe astfel de jucării pe piață, dar danezul a reușit să facă altceva: să facă aceste cărămizi să „rămână” agățate de celelalte cuburi, să se „lipească” unele de altele.Dacă ai găsi azi un set original Lego, din acele vremuri, aceste cuburi încă s-ar potrivi cu cele fabricate astăzi. Asta pentru că, în afara structurii plasticului folosit, cărămizile Lego sunt practic neschimbate după atâta vreme. Matrițele folosite pentru fabricarea pieselor de Lego au o eroare de doar 0.002 milimetri. Datorită acestui fapt, doar 18 piese din fiecare milion fabricat sunt considerate „rebuturi”.Acest lucru contribuie și el la o durabilitate mai mare a jucăriilor Lego, deci la o mai mică risipă de-a lungul timpului. Sunt nenumărate exemple de copii care s-au jucat cu aceleași seturi de jucării Lego pe care le-au folosit la rândul lor părinții sau, uneori, chiar bunicii. Tot din același motiv, seturile Lego sunt colecționate de foarte mulți oameni, întrucât sunt practice și și-au păstrat funcția „de joacă” chiar și după multă vreme, fiind compatibile cu jucăriile Lego din prezent.