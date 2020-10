La 17 ani, în clasa a doua

Articol susținut de Fundația Terre des hommes România

Copiii migranți sunt înscriși la școală în clase inferioare vârstei lor (chiar și cu 4 ani școlari mai puțin)

În anul în care sunt doar audienți, copiii migranți nu au acces la manuale, rechizite, burse, programe de tipul „Laptele si cornul”.

Sunt excluși din învățământul la distanță, nefiind eligibili pentru tablete gratuite (distribuite de Ministerul Educației)

Unii dintre ei au depășit vârsta învățământului obligatoriu, iar programul „A doua șansă” nu este adaptat pentru ei; nu beneficiază de burse de studiu și alte ajutoare

Înscrierea copiilor și tinerilor audienți în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru ca aceștia să aibă acces la manuale, mobilier școlar, rechizite, burse sociale etc.

Implicarea profesorilor de sprijin în vederea susținerii copiilor și tinerilor migranți

Un program național pentru integrarea copiilor și tinerilor migranți în sistemul educațional

Simplificarea procedurilor și eficientizarea procesului de recunoaștere a diplomelor de studii

Organizarea cursurilor de limba română în toate orașele importante ale țării care au un număr semnificativ de străini/ migranți.

Adaptarea Programului ”A doua șansă” sau un curriculum adaptat pentru cetățenii străini