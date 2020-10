Orban despre cazul fostului preşedinte al Oficiului de Combatere a Spălării Banilor: Nu am avut informaţia legată de falsul diplomei

Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că nu știa despre faptul că șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, și-a falsificat diploma de Bacalureat. ”A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii”, a declarat Ludovic Orban.

"Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. (...) Era într-o funcţie publică. Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii. Nu am avut această informaţie legată de falsul în privinţa diplomei. Şi am înţeles că e vorba de toate diplomele", a precizat premierul, la finalul unei vizite efectuate la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, potrivit Agerpres.

Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentând indemnizațiile brute încasate de la unii angajatori.

Baranga este audiat sâmbătă la sediul Inspectoratului General al Poliției Române.

Acesta și-a înaintat demisia joi la Ministerul Finanțelor Publice.