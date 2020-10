VIDEO Trupa Queen revine pe primul loc în topurile din Marea Britanie, după 25 de ani

Au trecut 25 de ani de când un album Queen a mai fost în vârful topului din Marea Britanie. Queen s-au întors în vârful topului britanic pentru prima oară din 1995.Concertul lor, „Live Around The World” a avut parte, săptămâna aceasta, de competiţie serioasă din partea unei trupe de K-pop şi din partea fostei Spice Girl, Melanie C, scrie Mediafax.Este al 10-lea album Queen care ajunge pe primul loc în top şi primul de când cântăreţul american Adam Lambert s-a alăturat trupei. „Numărul 1 - numărul meu preferat", a spus toboşarul Roger Taylor.Şi chitaristul Bryan May a mulţumit fanilor pe Instagram: „Wow, am reuşit! Pe primul loc în Marea Britanie şi în Australia!”. „Live Around The World” e al 8-lea album live al britanicilor şi conţine interpretări ale unor piesa clasice precum „Don't Stop Me Now”, „Radio Ga Ga”, „We Are The Champions” sau „We Will Rock You”.Albumul a fost lansat în semn de mulţumire pentru fani, după ce turneul rockerilor de anul acesta a fost anulat din cauza pandemiei. Queen a cântat alături de solistul Adam Lambert şi la noi în ţară, în 2016, în Piaţa Constituţiei.