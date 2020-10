webPR: Te așteptăm la Webstock Online Edition!

Webstock, cel mai așteptat eveniment dedicat comunității pasionate de social media și comunicare online din România, revine pe 8 și 9 octombrie 2020 cu un concept diferit, dar la fel de captivant ca până acum.







Pentru prima dată în istoria sa, Webstock va fi un eveniment de 2 zile, difuzat exclusiv online, de care te vei bucura din confortul casei sau al biroului, ce va oferi conținut important din partea multor profesioniști recunoscuți invitați să vorbească.







La fel ca în ultimii 12 ani, Webstock este din nou locul unde persoane care s-au remarcat prin proiecte curajoase, modele cu voci puternice în societate și oameni care se bucură de recunoaștere în mediul online vin în fața microfonului cu sfaturi utile, experiențe de viață și motivație.







Dincolo de inspirație și povești de bine, Webstock va aduce în fața ecranelor cele mai noi tendințe în social media-noi platforme sociale, forme de conținut inedite, noi metode de promovare-și branduri cu o amprentă digitală puternică pentru a oferi know-how util, studii de caz și informații folositoare companiilor ce doresc să rămână relevante într-un moment în care mediul online se transformă într-un ecosistem strategic cu indicatori de succes bine definiți.







Un subiect central în acest an îl constituie comunicarea vizuală și formatele multimedia, fie că vorbim de despre opțiunile TikTok, fie că abordăm platformele consacrate.







Melania Medeleanu (Asociația Zi de Bine), Vladimir Draghia (Sportsman & Author), Vlad Petreanu (Journalist), Cabral Ibacka (TV Presenter), Lucian Mîndruță (mediaready.net), Cristian Presură (Physicist, Inventor & Vlogger), George Buhnici (Journalist & Entrepreneur), Claudiu Teohari (Stand-up Comedian), Laura Savu (TikTok), Alin Preda (Ministerul Apărării Naționale). Lista completă a vorbitorilor este disponibilă pe

Printre speakerii de anul acesta se numără(Asociația Zi de Bine),(Sportsman & Author),(Journalist),(TV Presenter),(mediaready.net),(Physicist, Inventor & Vlogger),(Journalist & Entrepreneur),(Stand-up Comedian),(TikTok),(Ministerul Apărării Naționale). Lista completă a vorbitorilor este disponibilă pe www.webstock.ro





Webstock Awards 2020





Ca în fiecare an, la final de zi, evenimentul găzduiește Websotck Awards, cea mai inedită competiție din mediul online românesc, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai creative proiecte și campanii din mediul digital din ultimul an. Anul acesta are loc cea mai mare ediție Webstock Awards de până acum-23 de categorii, 95 de jurați și 385 de proiecte nominalizate.









Toți nominalizații acestei ediții pot fi văzuți pe site-ul oficial . Anul acesta, 2 din cele 23 categorii ale Premiilor Webstock sunt deschise publicului larg – ABSOLUT Online Personality of the Year & Best Independent Publishing.





Webstock este organizat anul acesta sub conceptul evenimentelor „fără atingere”, ce țin cont de normele de distanțare socială și de siguranță a tuturor persoanelor implicate, de la staff la vorbitori și parteneri. Conceptul propune vorbitorilor o experiență pe scenă apropiată de cea a unei conferințe clasice, gândită însă ca o apariție live într-un studio TV.







Webstock este un eveniment organizat de Evensys și Vodafone, în parteneriat cu TikTok, Samsung, George, Mastercard, Bitdefender, Siviero Maria, Absolut, Hp, Campofrio, Coca-Cola Romania, Nespreso, McDonlad's Romania, Answear.ro, Cora, Medlife, Boiron și Carlsberg.







Evenimentul poate fi urmărit online pe 8 și 9 octombrie, pe www.webstock.ro , începând cu ora 09.30.





Pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la Webstock, puteți urmări pagina oficială de Facebook www.facebook.com/webstock , contul de Instagram: www.instagram.com/webstockro , contul de Twitter: www.twitter.com/webstockro și contul de TikTok: http://vm.tiktok.com/ZSm9yvc6





Despre Evensys







Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 14 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.