Alegeri locale 2020. Cosette Chichirău și Mihai Chirica își revendică amândoi victoria la Primăria Iași

Deși la Iași nu a fost comunicat oficial un exit-poll, atât copreşedintele Alianţei USR PLUS Iaşi Cosette Chichirău, cât și candidatul PNL, Mihai Chirica, actualul edil, s-au declarat câștigători ai alegerilor locale.

"Am văzut rezultatele excepţionale ale Alianţei USR PLUS în Bucureşti. Suntem convinşi că în Constanţa şi în Timişoara vom câştiga, iar la Iaşi se joacă. Iaşiul este singura excepţie din ţară unde PNL s-a transformat în PSD. La Iaşi nu am avut beneficiul unei alianţe de dreapta. La Iaşi, Alianţa USR PLUS se luptă singură cu caracatiţa pesedisto-penelistă. Dar ghiciţi ce? Deja primele rezultate din secţii arată că suntem înaintea lui Mihai Chirica", a spus Cosette Chichirău, potrivit Agerpres.

Mai devreme, ministrul Mediului, Costel Alexe, candidatul liberal la preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi, a declarat duminică, după închiderea urnelor de vot, că îl bucură foarte mult faptul că PNL a câştigat la Iaşi pentru prima dată în 30 de ani atât Primăria, cât şi Consiliul Judeţean.

"Mă bucur foarte mult că PNL a câştigat la Iaşi pentru prima dată în aceşti 30 de ani de democraţie atât Primăria, cât şi Consiliul Judeţean. Aceasta este o victorie nu doar a PNL, ci este mai degrabă o încredere pe care ieşenii şi-o pun în listele consilierilor locali şi judeţeni, primari. Îi felicit pe toţi primarii din judeţ care şi-au câştigat mandatele astăzi, cred că sutele de consilieri locali şi judeţeni care zi de zi în această precampanie şi campanie electorală au promovat principiile şi programul nostru de guvernare locală şi judeţeană. Vreau să îi asigur pe ieşeni că anii ce vor urma vor fi ani în care împreună cu ei va fi o victorie a judeţului nostru", a declarat Costel Alexe.

Totodată, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a afirmat că are convingerea că va face o echipă bună cu viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, despre care spune că va fi actualul lider al PNL Iaşi şi ministru al Mediului, Costel Alexe.

"Trebuie să vă bazaţi că ceea ce am promis, că vrem să facem se va transforma în fapte. (...) A fost o muncă titanică, dar scorurile care s-au înregistrat arată foarte clar că Iaşiul, ca şi toate celelalte mari oraşe ale României, a ales un alt drum. Sper să fie pentru toţi clar că este drumul schimbării care trebuie să recupereze aproape 30 de ani de decalaje majore ale României faţă de celelalte ţări europene, în care, împreună cu un parlament de dreapta şi cu preşedintele României, Klaus Iohannis, să putem într-adevăr să implementăm o strategie prin care să arătăm tuturor că este bine acasă la noi, în România", a declarat Chirica în cadrul unei conferinţe de presă susţinută imediat după închiderea urnelor de vot, potrivit Agerpres.