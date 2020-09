Elena Lasconi (USR PLUS) anunţă că a câştigat Primăria Câmpulung Muscel (numărătoare paralelă)

Ea a afirmat, duminică seară, că potrivit numărătorii paralele s-a impus în cel puţin 17 dintre cele 19 secţii de votare din municipiu, în multe dintre ele cu peste 50% dintre opţiunile alegătorilor."Încă de la început am simţit biroul din Primărie. (...) Am crezut din tot sufletul şi m-am încărcat din energia oamenilor", a declarat Elena Lasconi.Ea a precizat că nu are resentimente faţă de adversarii politici."Nu le port pică pentru chestiile urâte pe care le-au făcut. (...) Am simţit că e vorba de forţa binelui. (...) Nu mai avem timp de războaie, e vremea să ne apucăm de treabă", a mai spus Elena Lasconi.