Galaţi: Patru secţii de votare pentru 8.500 de moldoveni luaţi în spaţiu de un singur cetăţean

Alegeri locale 2020

Potrivit directorului SPCLEP Galaţi, Silviu Bacalum, gălăţeanul respectiv deţine două proprietăţi, o casă, unde au viză de flotant peste 3.500 de persoane cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, şi un apartament la bloc, unde figurează alţi aproximativ 5.000 de moldoveni.Cele peste 8.500 de persoane şi-au făcut acte de identitate româneşti la cele două adrese ale bărbatului pentru a călători în Uniunea Europeană.„Este un bărbat din Galaţi, care, la două adrese unde deţine proprietăţi, are luate în spaţiu 8.531 persoane cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească. Un altul, găzduieşte cu forme legale 2.719 persoane cu dublă cetăţenie, iar un al treilea, are 1.816 persoane luate în spaţiu. În total, în Galaţi sunt înregistraţi peste 17.500 de cetăţeni moldoveni care au şi cetăţenie română şi, implicit, drept de vot la alegerile locale”, a declarat Bacalum.Deşi toţi aceştia figurează ca locuind în municipiul Galaţi, ei sunt demult plecaţi în UE, dar autorităţile locale sunt obligate să organizeze secţii de votare pentru 2.000 de persoane. Astfel, doar pentru proprietarul celor două imobile, au fost amenajate patru secţii de votare, la care au mai fost arondate şi alte adrese.Silviu Bacalum a precizat că situaţia trenează de 5-6 ani, iar gălăţeanul care are în cele două proprietăţi vize de flotant pentru 8.500 de cetăţeni moldoveni este acum cercetat în instanţă. Totuşi, procedura de luare fictivă în spaţiu se continuă, întrucât există o breşă legislativă care permite acest lucru, a mai spus Bacalum.În municipiul Galaţi sunt 176 de secţii de votare.