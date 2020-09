Alegeri locale 2020 și demografie. Care este factorul determinant pentru rezultatele votului la primărie în București

​INTERVIU

Când vorbim despre alegeri în România aproape de fiecare dată se ridică problema prezenței la vot: „dacă prezența la vot va fi peste un anumit procent câștigă candidatul X, dacă aceasta este sub respectivul procent atunci câștigă candidatul Y”. Toate aceste calcule se fac într-o variantă ideală, în care populația cu drept de vot înscrisă în registrele electorale este similară cu populația cu drept de vot care există și în REALITATE în respectivele localități.: Principalii factori relevanți sunt migrația spre Vest și migrația neînregistrată ( adică migrația ne-soldată cu schimbarea adresei din CI) spre marile orașe. Centrele universitare ale României sunt pline ochi cu oameni care oficial nu locuiesc acolo, nu numai studenți, ci și chiriași aflați în primii cinci-zece ani după studenție. Aceștia sunt încă pe liste în localitatea de origine, de obicei un oraș mai mic și NU au drept de vot la locale în marele oraș în care locuiesc de fapt.Sunt multe nuanțe aici, unele specific locale, și e greu de intrat în detalii.Oficial, numărul celor plecați este aproximativ egal cu numărul celor veniți. Până acum câțiva ani lucrurile stăteau altfel, dar a început un val de reîntoarceri din Ilfov - oameni care din cauza conexiunilor slabe de transport cu orașul unde au locul de muncă renunță la "casa-cu-verdeață" și se întorc în oraș.Neoficial, orașul a pierdut prin migrația neînregistrată spre Occident. Elitele profesionale au început să plece - nu pentru bani mai mulți neapărat cât pentru calitatea vieții. Numărul celor care locuiesc în oraș neoficial este extrem de greu de estimat.Par să fie două orașe diferite. La europarlamentare și prezidențiale, unde se poate vota pe liste suplimentare, deci studenții și chiriașii de care scriam mai sus pot vota, orașul pare eferverscent anti-PSD. La parlamentare și locale, aceste grupuri dispar din ecuație (dacă nu și-au făcut viză de flotant) și contează mai mult populația cu CI, care datorită industrializării puternice din ultimele decenii ale comunismului este, în medie, mult mai vârstnică.În consecință, la aceste tipuri de alegeri, Bucureștiul pare mult mai deschis PSD decât la europarlamentare sau prezidențiale.Fonduri! O comună cu 4200 de locuitori în acte vorbește altfel cu guvernul și cu consiliul județean decât dacă s-ar măsura cei 2200 reali.E o nuanță însă. Mulți din cei plecați se pot întoarce. Unii oameni sunt plecați cvasi-sezonier la muncă în marile orașe, iar dacă nu-și găsesc locul de muncă se întorc acasă.Deci mare atenție la populația *reală*, e o fantezie matematică. Suntem o țară complexă și din ce în ce mai mobilă.Electoratul Gabrielei Firea din 2016 era extrem de vârstnic și deci a fost răvășit de decese. Cred că ea a recuperat în bună măsură voturile pierdute cu companiile municipale, angajând inclusiv oameni care în 2016 n-au votat-o pe ea sau nu au votat de fel. Per total, ar fi de așteptat ca lucrurile să fie la fel: 245 mii voturi.Calculele privind Nicușor Dan sunt mai complicate, întrucât contează multe lucruri, precum răsfirarea voturilor între candidații care se opun Gabrielei Firea.Pentru Nicușor Dan: un obstacol adițional. Firea putea comunica mai intens cu Băsescu, îl putea promova drept principalul contracandidat. Mi s-a părut o oportunitate nefructificată de ea.Hai să vedem după alegeri, pe baza statisticilor cu privire la prezență, dacă afectează sau nu lucrurile. Vârstnicii ar fi în teorie afectați, dar PSD/Firea au depus multă energie pentru a-i mobiliza.Mobilizarea populației sub 59 de ani cu drept de vot în oraș.