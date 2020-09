​Consulul onorific al României la Kassel, șef la OMV și Petrom, din anchetă în anchetă. Să fie doar „mult zgomot pentru nimic?

Zboruri și sponsorizări

Pandemia cauzată de coronavirus a lovit puternic economia austriacă. 1,3 milioane de muncitori au fost în șomaj tehnic, iar țara avea, în luna august, aproape jumătate de milion de șomeri.







Anul 2020 se pare însă că îl pune la încercare pe super-managerul de 60 de ani, supus unor anchete interne si parlamentare. Iar acum, presa austriacă scrie despre o plângere împotriva sa la parchetul anticorupție austriac, pentru un presupus prejudiciu adus OMV, în valoare de un miliard de euro.Articolul cu titlul „ Neliniști in jurul afacerii Borealis a OMV “, din 21 septembrie, face referire la o plângere anonimă adresată DNA-ului austriac și chiar lansează, în subtitlu, o posibilă schimbare a președintelui Consiliului de supraveghere al companiei.Plângerea, înaintată la 26 august, îl acuză pe Rainer Seele de abuz de încredere, acceptare de foloase necuvenite și încălcarea legislației privind guvernanța corporativă. Vizată este tranzacția prin care OMV a preluat 39% din acțiunile companiei Borealis AG, în care deținea deja 36%. Existența plângerii ar fi fost confirmată publicației citate de un purtător de cuvânt al procuraturii, care ar fi spus: „verificăm existența unei suspiciuni inițiale”.Potrivit Kurier.at, autorul anonim al plângerii susține că prejudiciul estimat, produs concernului OMV, ar fi de un miliard de euro. Acesta s-ar datora acceptării unei valori supra-evaluate a acțiunilor Borealis, deși situația financiară a companiei petrochimice, în trimestrul anterior încheierii afacerii (decembrie 2019 - martie 2020), s-a depreciat.OMV a cumpărat acțiunile de la un fond de investiții din Abu Dhabi, Nubadala Investment Company. În contractul cu fondul de investiții din Emiratele Arabe Unite ar lipsi unele clauze „de risc”, prezente în celelalte contracte încheiate de OMV.Este, din informațiile de până acum, o anchetă în curs, a cărei evoluție va fi urmărită în mass-media, pe măsură ce apar mai multe detalii publice despre ea. Alte anchete privitoare la șeful OMV s-au încheiat. Într-una dintre ele a fost disculpat, dovedindu-se „mult zgomot pentru nimic”, dupa cum citeaza Handelsblatt -ul german.În cea de-a doua, ancheta parlamentară de săptămâna trecută, politicienii au oscilat între acuze, laude și nedumeriri.În luna mai a acestui an, un audit intern îl absolvă pe CEO-ul companiei de petrol și gaze OMV, Rainer Seele, de acuzațiile de cheltuieli și sponsorizări dubioase. Acestea au fost trimise din nou anonim, cu ceva timp în urmă, și făcute publice de platforma online, dossier.at.Potrivit acesteia, OMV a plătit în total 400.000 de euro cheltuieli pentru utilizarea de către Seele a aeronavelor private, începând din 2016. Iar un acord de sponsorizare încheiat cu clubul de fotbal rus, Zenit St. Petersburg, presupusa echipă favorită a președintelui Vladimir Putin, a costat 25 de milioane de euro.Raportul de audit, care a fost prezentat la o ședință extraordinară a consiliului de supraveghere al OMV, nu a găsit nimic neobișnuit în ceea ce privește cheltuielile de călătorie și sponsorizare. Totul s-a derulat corect, iar comparativ cu trecutul, costul zborurilor ar fi scăzut chiar, cu 80%.„Foarte mult zgomot despre nimic”, a declarat la finele lunii mai Wolfgang Berndt, președintele consiliului de supraveghere al OMV, potrivit „Kronen Zeitung”. „Ancheta a arătat că zborurile menționate în mass-media au fost derulate întrutotul corect. La fel și sponsorizarea. Acest lucru a fost confirmat chiar de un expert”.În ceea ce privește sponsorizarea Zenit, se argumentează că acest lucru a fost deja verificat de un jurist. Înainte de semnarea contractului, acesta a confirmat că valoarea și suma sponsorizării erau adecvate și în conformitate cu piața.După apariția raportului OMV, în urma auditului intern asupra cheltuielilor de călătorie și a activităților de sponsorizare excesive, partidul austriac NEOS a trimis o interpelare parlamentară ministrului de finanțe austriac, Gernot Blümel (ÖVP). Republica Austria deține 31,5% din OMV, prin Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG).Și iată că miercuri, 15 septembrie, atât CEO-ul Rainer Seele, cât și șeful Consiliului de Supraveghere al OMV, Wolfgang Berndt, au fost chemați să răspundă întrebărilor lui Elisabeth Gruber, juristă și economistă, șefa departamentului pentru participații, din cadrul Ministerului de finanțe austriac.Din partea opoziției s-a spus că vor să afle miercuri în ce măsură guvernul federal și Öbag își îndeplinesc obligațiile de control la OMV. Politicienii din opoziție afirmă că au existat decizii greșite, care nu erau în interesul OMV, ci în interesul grupului rus Gazprom - sau în interesul partidelor care doreau să fie în relații bune cu Rusia. Un exemplu dat a fost sponsorizarea clubului de fotbal Zenit St. Petersburg de către OMV.Acordul Borealis ar trebui, de asemenea, pus la îndoială, consideră aceștia. Preocuparea opoziției este că OMV se supraevaluează și, pe termen lung, ar putea avea o soartă asemănătoare cu Telekom Austria - adică altcineva va avea o majoritate de control.La întrebările puse, Dr. Seele a precizat ca „OMV a cumpărat acțiuni ale grupului chimic mixt, Borealis, de la co-partenerul Mubadala din Abu Dhabi, pentru 4,1 miliarde de euro, majorându-și pachetul de acțiuni, la 75%”. Seele a subliniat că decizia „a fost luată independent și exclusiv de către Consiliu”.În acel moment era vorba despre „realinierea strategică a OMV”, Consiliul de Administrație „văzuse foarte clar schimbarea de pe piață”. Odată cu preluarea, a fost creată baza orientării către o companie durabilă, iar Consiliul de Supraveghere a fost implicat doar la sfârșitul procesului decizional, a mai explicat Seele, care este și vicepreședinte al CS Borealis AG.„Interogarea lui Seele s-a dovedit a fi dură”, comentează publicația austriacă Die Presse. „Există discuții în curs între președintele comisiei și parlamentari, cu privire la o legătură cu subiectul anchetei”. Prin urmare, din nou „mult zgomot pentru nimic”?Dincolo de anchetele cu final bun, rău sau incert, în Austria și în Germania se pune acum, în vremea crizei economice provocate de pandemia Covid –ca și în criza financiară din 2008/2009-, problema justificării unor salarii si bonificații imense, acordate șefilor unor companii private cu participații de stat, sau care se bucură de subvenționări de la stat.Este și cazul OMV-ului, la care statul austriac detine 31,5% din acțiuni. În 2019, CEO-ul OMV, Rainer Seele, a primit un salariu anual de 7,24 milioane de euro. Cu 56,1% mai mult față de anul precedent. Creșterea neobișnuită se datorează preluării conducerii interimare a diviziei consiliului „Marketing și tranzacționare” de la 1 iulie 2019, pentru care Seele a primit o indemnizație de funcție, de peste un milion de euro.„Aproape jumătate din remunerație, exact 48,9 la sută, provine din componenta variabilă, adică plata clasică a bonusului", spune Christina Wieser, economist de afaceri și autoare a unui studiu privind bonificațiile acordate managerilor de vârf.Camera Muncii din Austria solicită ca acele companii care apelează la sprijinul statului să renunțe la cel puțin 50 % din plățile bonificațiilor pentru management, din anul precedent. În plus, companiile la care statul participă prin intermediul capitalurilor proprii ar trebui să limiteze remunerația Consiliului de Administrație la 500.000 euro și să interzică plățile-bonus, pe durata acestei participări.