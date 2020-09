​Klaus Iohannis: Este imperativ să ținem la distanță capcanele populismului bugetar, de care Parlamentul abundă

„De aceea, adresez încă o dată un îndemn la responsabilitate în privința gestionării situației bugetare”, se arată în mesajul președintelui Klaus Iohannis, care poate fi citit mai jos:





Aceasta ghidează subtil, dar esențial, dezvoltarea națiunilor”, se arată în mesajul președintelui.Evenimentul a fost prilejuit de includerea Pieței de capital din România în indicii FTSE Russell pentru Pieţele Emergente, începând din data de 21 septembrie 2020.Potrivit mesajului prezentat de consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, „contrar unor anticipări inițiale, efectele negative ale pandemiei COVID-19 se dovedesc profunde și cu bătaie mai lungă în planul economiei reale”.Însă, după o contracție economică de 10% pe trimestrul 2, „măsurile cuprinse în Planul de Relansare a economiei încep să-și arate roadele, prin revenirea comerțului, dar și a industriei, într-o anumită măsură, ceea ce ne oferă motive de optimism și de încredere că ne aflăm pe drumul cel bun”.În continuare, însă, „situația finanțelor publice este foarte complicată, în condițiile unui deficit bugetar estimat la 8,6% din PIB în anul curent”.„Felicit Bursa de Valori București pentru efortul depus în promovarea României la statutul de piață emergentă. Este nu doar o performanță istorică în sine, ci și o confirmare a potențialului de dezvoltare de care economia noastră dispune.Sper ca acest nou statut să se transpună în creșterea capitalizării bursiere, pentru ca țara noastră să devină un jucător important pe piețele financiare din regiune, tot mai dinamice și competitive.Cu toții ne dorim să vedem mai mult capital românesc listat la bursă și tot mai multe companii care să apeleze la piața de capital pentru a-și finanța proiectele de investiții.Putem spune că astăzi începe marea provocare pentru sistemul nostru financiar și pentru actorii care formează arhitectura acestuia: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, societățile de investiții financiare și alți operatori.Aveți un rol deosebit de important pentru piața românească de capital, în special în ceea ce privește posibilitatea de a oferi companiilor condiții cât mai atractive din punct de vedere financiar, capabile să motiveze și să conducă la listarea cât mai multor firme la bursă.Totodată, este foarte important ca cetățenii să beneficieze de un sistem financiar modern, prin produse financiare cât mai avantajoase, ușor de accesat și de gestionat.Doamnelor și domnilor,Contrar unor anticipări inițiale, efectele negative ale pandemiei COVID-19 se dovedesc profunde și cu bătaie mai lungă în planul economiei reale. În acest context, ne-am putea confrunta cu ample modificări structurale, prin reașezarea unor sectoare economice sau chiar a unor întregi industrii, cu impact direct nu numai asupra companiilor, ci și asupra statelor și cetățenilor, în general.Așa cum știți, în toată această perioadă, m-am implicat direct, împreună cu premierul Ludovic Orban și cu membrii Guvernului, în identificarea măsurilor necesare pentru protejarea locurilor de muncă și susținerea companiilor prin diverse programe de sprijin financiar.Pe lângă accelerarea investițiilor în infrastructură, prioritare sunt acum dezvoltarea prin digitalizare, inovare, introducerea de noi tehnologii în economie și administrație, precum și creșterea competitivității la export a bunurilor și serviciilor românești.După o contracție economică de 10% pe trimestrul 2, măsurile cuprinse în Planul de Relansare a economiei încep să-și arate roadele, prin revenirea comerțului, dar și a industriei, într-o anumită măsură, ceea ce ne oferă motive de optimism și de încredere că ne aflăm pe drumul cel bun.Doamnelor și domnilor,Am insistat continuu asupra nevoii de predictibilitate a legislației și a politicilor publice. Am văzut cu toții, prin OUG 114, unde pot duce excesele, nepriceperea dar și reaua credință în materie de legiferare, dublate de ignorarea mecanismelor economiei de piață de către fostele guvernări.Dumneavoastră, reprezentanții industriei financiare, înțelegeți cel mai bine necesitatea ca România să se consolideze, în viitorul apropiat, pe calea responsabilității economice, prin politici care să refacă echilibrele macroeconomice, puternic destabilizate în ultimii ani.Situația finanțelor publice este foarte complicată, în condițiile unui deficit bugetar estimat la 8,6% din PIB în anul curent. De aceea, adresez încă o dată un îndemn la responsabilitate în privința gestionării situației bugetare.Este imperativ să ținem la distanță capcanele populismului bugetar, de care Parlamentul abundă în această perioadă, în ciuda oricăror evidențe economice și financiare.Trebuie să fim conștienți că cea mai sigură soluție împotriva populismului financiar este educația economică sănătoasă. Aceasta ghidează subtil, dar esențial, dezvoltarea națiunilor.Tocmai de aceea, lansez către dumneavoastră, către mediul antreprenorial și cel financiar-bancar, provocarea unui efort comun de dezvoltare a educației economice și financiare, prin implicarea tuturor factorilor relevanți, de la instituțiile de reglementare până la actorii din sistemul financiar și universitățile de profil. Vă asigur că voi susține activ un asemenea demers sau proiect de promovare a educației economice.Doamnelor și domnilor,Includerea României în rândul piețelor emergente este un puternic semnal de încredere pentru investitori, un semnal de speranță și predictibilitate pentru întreprinzători, prin creșterea capacității lor de finanțare.În plus, ascensiunea noastră în categoria piețelor emergente are și potențialul de a contribui la promovarea imaginii României, ca destinație atractivă de business.Însă, pentru a-și proba eficiența, piața de capital trebuie puternic integrată și asimilată în economia și viața noastră socială. Prin piața de capital se poate dezvolta capitalismul modern din zilele noastre și tot piața de capital are potențialul de a fi acel motor inteligent prin care România poate crește spectaculos.Depinde doar de noi să fructificăm această oportunitate deosebită și să luăm măsurile necesare pentru a beneficia la maximum de toate avantajele nou create, context în care rolul Autorității de Supraveghere Financiară și al Bursei de Valori sunt esențiale.Vă doresc mult succes tuturor!”