De la “dom 'profesor' la 'băi, studentule'”. Dan Voiculescu anunță că s-a înscris la Facultatea de Teologie

”Evident, după ce am parcurs, în urmă cu foarte mulți ani, întreg traseul universitar, de la student, la profesor în cadrul Academiei de Studii Economice, puteam să optez acum pentru o formulă de studii postuniversitare. Dar pentru că nu diplomele, ci informația mă interesează, am hotărât să nu pierd nimic din ce aș putea învăța și să încep de la zero. Nu e prima data”, scrie Dan Voiculescu în postarea intitulată: ”De la 'dom 'profesor' la 'băi, studentule'”! ”Înțelegând că ignoranța, ostilitatea sau blocajul în etichete și prejudecăți vor determina inclusiv comentarii tendențioase, am dorit, totuși, să anunț public această decizie personală din două motive, care, sper, pot avea o rezonanță socială pozitivă: 1. Convingerile personale nu se ascund! Presiunea unor cutume și inerții sociale nu trebuie să îngrădească nimanui curiozitatea și creativitatea. 2. Indiferent de vârstă, fiecare persoană are dreptul să-și continue educația, să-și dezvolte competențele, să contribuie, prin propria evoluție, la progresul societăți din care face parte”, spune Voiculescu, fost senator, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul ICA.